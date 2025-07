Cała Polska żyje sekretnym ślubem Kingi Dudy, który miał miejsce 5 lipca. Ceremonia odbyła się w Pałacu Prezydenckim, co w rozmowie z "Faktem" potwierdziła szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Na youtube'owym kanale Telewizji Republika już dzień później pojawił się krótki reportaż, w którym przekazano informacje o ślubie córki prezydenta. Jak słyszymy na nagraniu, wiele wskazuje na to, że nowożeńcy już dzień przed uroczystością nocowali w Pałacu Prezydenckim, aby uniknąć medialnego zainteresowania.

TV Republika o ślubie Kingi Dudy. Pokazano zdjęcia

W materiale wspomniano również o tym, że goście Kingi Dudy i jej wybranka zaczęli zbierać się w okolicy Pałacu Prezydenckiego już ok. godziny 16, po czym weszli do środka bocznym wejściem. Na filmiku zamieszczonym przez TV Republika widać kilka zdjęć osób zmierzających na ślub, a także fotografię Kingi Dudy w sukni ślubnej. Można podejrzeć również kadr, na którym widać mamę panny młodej. Agata Duda na ten dzień wybrała błękitną suknię ze zwiewnego materiału z długimi rękawami i dekoltem w kształcie litery V.

Informacja o tym, że Kinga Duda zdecydowała się wziąć ślub w Pałacu Prezydenckim, wzbudziła niemałe poruszenie. Szefowa Kancelarii Prezydenta powiedziała "Faktowi", że nie jest to jednak sytuacja nadzwyczajna. Jak zaznaczyła, Pałac jest również domem prezydenta i jego rodziny.

Projektant ocenił suknię Kingi Dudy. Jest zachwycony wyborem

Jak wynika ze zdjęć, Kinga Duda w swoim wyjątkowym dniu postawiła na bardzo klasyczną, białą suknię bez rękawów. Robert Czerwik w rozmowie z Plotkiem stwierdził, że wybór córki prezydenckiej pary był strzałem w dziesiątkę. - Suknia, którą wybrała, to piękna, ponadczasowa forma - dla mnie subtelnie inspirowana sylwetką Diora z lat 50. Mamy tu lekko zaokrąglony dekolt, rozłożysty dół i idealnie podkreśloną talię. Wszystko to w duchu nowoczesnego minimalizmu, który nie potrzebuje ozdobników, by robić wrażenie - powiedział nam projektant. Czerwik pochwalił także dodatki stroju panny młodej. - Całość dopełnia luźne, eleganckie upięcie włosów, które nadaje lekkości i naturalności. Nawet gdybym chciał się czegoś doszukać - nie potrafię. Wyglądała po prostu przepięknie. Gratuluję smaku, wyczucia i odwagi w postawieniu na prostotę, która mówi więcej niż tysiąc zdobień - zaznaczył.