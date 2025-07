Petru zaskoczył w dniu 53. urodzin. "Pokazał pan, że nie boi się wyzwań"

Ryszard Petru ma za sobą kilka głośnych skandali w tym m.in. głośną "aferę portugalską", kiedy w 2017 roku wybrał się na Maderę w towarzystwie posłanki Joanny Schmidt, kiedy inni posłowie w tym samym czasie protestowali w sejmie. Więcej przeczytasz tutaj. Rok później posłanka oficjalnie potwierdziła ich związek. "We wrześniu 2016 roku wzięłam rozwód. W październiku zeszłego roku Ryszard Petru wyprowadził się z domu. Jesteśmy razem. Ryszard był w trakcie separacji, a teraz jest w trakcie rozwodu. To Ryszard złożył pozew rozwodowy" - mówiła w rozmowie z "Super Expressem". Para nadal jest razem i kwietniu pojawiła się na otwarciu wystawy Top Charity Art powiązanej z akcją charytatywną Top Charity, której inicjatorami są Omenaa Mensah i Rafał Brzoska. Wygląda na to, że związek pary kwitnie. Więcej przeczytasz tutaj. Tymczasem polityk podzielił się w sieci osobistym wpisem. Ryszard Petru właśnie świętuje swoje urodziny.

REKLAMA

Ryszard Petru świętuje 53. urodziny. "Czas na większe wyzwania"

Ryszard Petru 6 lipca obchodzi 53. urodziny. Polityk postanowił w wyjątkowy sposób uczcić tę okazję i w mediach społecznościowych podzielił się zdjęciami z zaskakującej wyprawy. Petru wybrał na daleką podróż, aby zdobyć najwyższy szczyt Afryki - Kilimandżaro. W sieci podzielił się zdjęciami ze szczytu i podkreślił, że to dopiero początek jego ambitnych planów.

53 lata. Kilimandżaro zdobyte w tym roku. Teraz czas na większe wyzwania

- oznajmił polityk.

Fani Ryszarda Petru mobilizują go do większego politycznego zaangażowania. "Trzeba zrobić z tym porządek"

W sekcji komentarzy od razu pojawiły się urodzinowe życzenia i gratulacje. Wspomniano także o propozycji ambitnych celów, jakie Ryszard Petru mógłby w najbliższym czasie obrać. "Niech pan nas na przykład uratuje przed PiS-em i Konfederacją. Niestety wejście na Kilimandżaro to przy tym pikuś", "Pokazał pan, że wyzwań się pan nie boi. Teraz czas na pana, aby zrobił pan porządek na scenie politycznej, ponieważ Donald Tusk nie daje rady", "Bo wszystkie Ryśki to fajne chłopaki. Tak trzymać i Polska czeka na liberalizm odpowiedzialny", "Gratuluję, teraz czas na naprawę Państwa, to wyzwanie większe niż Kilimandżaro", "Jesteś super facetem, który spełnia swoje marzenia. Jesteśmy w sumie rówieśnikami. Jako polityk mógłbyś jednak zrobić coś więcej z tym dziadostwem w polityce"- czytamy.