Córka Gadowskiego wzięła ślub. Muzyk odpalił się po niemiłym komentarzu

Artur Gadowski zyskał przed laty sławę wraz z zespołem IRA, z którym po dziś dzień koncertuje. Prywatnie muzyk jest też ojcem czwórki dzieci - Zuzanny, Kacpra i Wiktorii, których matką jest pierwsza żona artysty oraz Idy, której doczekał się wraz z obecną małżonką. 6 lipca 2025 roku Gadowski ogłosił, że Zuzanna wyszła za mąż. Z tej okazji udostępnił uroczy kadr w mediach społecznościowych.

"I tak wczoraj zostałem teściem po raz drugi. Zuza got married! (Zuza wyszła za mąż! - z ang.) W rodzinie witamy Huberta" - napisał pod postem na Facebooku Gadowski. Muzyk opublikował przy tym fotografię z dnia ślubu córki, na którym może zobaczyć, jak ojciec najprawdopodobniej odprowadzał ją do ołtarza. Wpis prędko zebrał wiele polubień oraz miłych komentarzy od fanów artysty. "Dużo zdrowia i szczęścia młodej parze", "Kto by nie chciał takiego teścia. Gratulacje", "Szczęścia dla młodych!" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Pewna internautka postanowiła jednak wbić szpilę Gadowskiemu i zapytała go, dlaczego w opisie zdjęcia napisał jego część po angielsku. "A tak po polsku to wstyd?! Zawsze Polacy mieli słabość do zachodu, czuli się gorsi i tak są postrzegani" - skomentowała oburzona użytkowniczka. Muzyk postanowił jej odpowiedzieć. "A tak po polsku, Zuza wyszła za mąż, pasuje? Proszę trochę wyluzować" - odpisał krótko, a stanowczo Gadowski.

Najstarsza córka Artura Gadowskiego ma zespół Downa. "Nigdy nie spotkałem się z żadną przykrą sytuacją"

Choć Gadowski dba o prywatność swojej rodziny, od czasu do czasu, gdy udziela wywiadów zdarza mu się poruszyć temat bliskich. W wywiadzie z portalem naszebielany.pl gwiazdor porozmawiał przed laty m.in. o swojej córce Wiktorii, która urodziła się z zespołem Downa. Zdaniem Gadowskiego dorosła już kobieta miała odziedziczyć po nim miłość do muzyki. "Nigdy nie spotkałem się z żadną przykrą sytuacją. W mojej rodzinie wszyscy zaakceptowali Wiktorię i ją akceptują. Nawet kiedyś razem wystąpiliśmy. Wiktoria w szkole brała udział w konkursie muzycznym i poprosiła mnie, żebyśmy wystąpili w duecie. Zaśpiewaliśmy wspólnie trzy piosenki" - ujawnił muzyk. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Artur Gadowski z zespołu Ira ma córkę z zespołem Downa. Muzyk mówił o niej w poruszających słowach".