W domu Beckhamów zbliżają się kolejne urodziny. Jednak jak wynika z najnowszych informacji, tym razem jedno krzesło przy stole najprawdopodobniej pozostanie puste. Harper Beckham, najmłodsze dziecko Victorii i Davida, kończy niebawem 14 lat. Już teraz media donoszą, że jej najstarszy brat, Brooklyn, może nie wziąć udziału w uroczystości. Wiadomo, jaki ma powód.

REKLAMA

Zobacz wideo Dominika i Marcin nazwali syna Romeo. Zdradzili, że zainspirowali się inną znaną parą [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Brooklyn Beckham nie pojawi się na urodzinach siostry? W tle konflikt z rodzicami

Jak przekazał dziennik brytyjski "Mirror", źródła bliskie rodzinie donoszą, że najstarsze dziecko Beckhamów, Brooklyn, może nie wziąć udziału w uroczystości. Powodem ma być wciąż narastający konflikt między nim, a jego rodzicami oraz coraz silniejsze więzi z rodziną jego żony, Nicoli Peltz.

Spekulacje o napięciach w rodzinie Beckhamów sięgają 2022 roku, kiedy to Brooklyn i Nicola wzięli ślub. Od tego czasu relacje między młodym małżeństwem a Davidem i Victorią miały ulec ochłodzeniu. Choć żadna ze stron oficjalnie nie potwierdziła konfliktu, kolejne sytuacje - w tym nieobecność Brooklyna na 50. urodzinach ojca - zdają się mówić same za siebie. Zamiast tego, Brooklyn i Nicola spędzili weekend w Stanach Zjednoczonych, świętując 83. urodziny ojca Nicoli, miliardera Nelsona Peltza. Brooklyn nazwał teścia "najbardziej kochającym ojcem", co tylko dolało oliwy do ognia.

Harper Beckham poruszona nieobecnością brata na jej urodzinach. Victoria Beckham również odniosła się do sprawy

Jak twierdzi źródło, nieobecność Brooklyna jest szczególnie bolesna dla Harper, która zawsze miała z bratem wyjątkową więź. "Harper jest bardzo dotknięta tym, co się dzieje. Kiedy Brooklyn się żenił, wszyscy liczyli na to, że Nicola stanie się dla niej jak starsza siostra. Niestety, stało się zupełnie odwrotnie" - czytamy w wypowiedzi bliskiej osoby z otoczenia Beckhamów. Dodano, że dla Victorii obecność Brooklyna byłaby największym prezentem, jaki mogłaby dostać jej córka. "Victoria nie chce niczego bardziej niż tego, by Brooklyn po prostu się pojawił. To mogłoby być symbolicznym krokiem ku pojednaniu" - podało źródło.