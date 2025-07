Według doniesień portalu ShowNews 5 lipca miała odbyć się prywatna ceremonia ślubna Kingi Dudy i jej partnera Mateusza. Co więcej, jak podaje serwis, uroczystość miała wydarzyć się w Pałacu Prezydenckim, a udział w niej wzięło około 50 osób wyłącznie z najbliższego kręgu rodzin córki Andrzeja Dudy i jej ukochanego.

Kinga Duda i jej partner pobrali się w tajemnicy? Tylko nieliczni mieli wiedzieć o uroczystości

Z nieoficjalnych informacji podanych przez portal wynika, że ceremonia odbyła się w kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, zlokalizowanej na parterze Pałacu. Przyjęcie weselne miało zostać zorganizowane w ogrodach przynależących do obiektu. Ze względu na charakter miejsca ślub mógł odbyć się w warunkach zapewniających parze młodej pełną prywatność. Nowo poślubiony mąż Kingi Dudy, Mateusz, to prawnik z tytułem doktora nauk prawnych, absolwent University of Cambridge. Obecnie pracuje naukowo w Polsce. Para - jak podaje ShowNews - miała spędzić poprzedzającą ślub noc w Pałacu, co pomogło w zachowaniu pełnej dyskrecji. Serwis ujawnia także elementy weselnego menu - gościom serwowano m.in. mus z wędzonego pstrąga oraz konfitowaną pierś z kaczki. Rodzice prezydenta, Janina i Jan Duda, również mieli uczestniczyć w uroczystości.

Do tej pory Kancelaria Prezydenta nie potwierdziła tych informacji.

Kinga Duda jest prawniczką. Czym zajmują się dzieci polityków?

Opinia publiczna od lat z zainteresowaniem śledzi, jak potoczyły się zawodowe losy dzieci najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny politycznej. Czym zatem zajmuje córka Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy? Kinga Duda ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a swoją wiedzę poszerzała w Columbus School of Law w Waszyngtonie. Obecnie pracuje w kancelarii prawnej w Warszawie, gdzie realizuje się zawodowo zgodnie ze swoją pasją. Podobną ścieżkę obrała Marta Kaczyńska, córka śp. Lecha i Marii Kaczyńskich. Również jest prawniczką - ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i prowadzi własną kancelarię w Trójmieście. Zarówno ona, jak i Kinga Duda rzadko dzielą się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych.