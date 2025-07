Prokuratura ujawnia nowe fakty ws. Rynkowskiego. Ważna opinia może wszystko zmienić

Ryszard Rynkowski miał wystąpić w połowie czerwca podczas festiwalu w Opolu. Muzyk nie dojechał jednak na miejsce, gdyż niedaleko miejsca zamieszkania jego samochód zderzył się z innym pojazdem. Jak się później okazało, Rynkowski miał prowadzić pod wpływem alkoholu. "W jego krwi było 1,6 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości" - przekazał wtedy dla "Super Expressu" młodszy aspirant Paweł Dominiak, rzecznik prasowy brodnickiej policji. Przedstawiciel prokuratury ujawnił właśnie nowe szczegóły w sprawie.

Ryszard Rynkowski usłyszał zarzuty. Według prokuratury miał się nie tłumaczyć

W rozmowie z "Faktem" rzecznik i prokurator Andrzej Kukawski z Prokuratury Okręgowej w Toruniu ujawnił, że Rynkowski przyznał się do jazdy pod wpływem alkoholu. Miał się przy tym jednak nie tłumaczyć. - Przyznał się do tego, że był pod wpływem alkoholu, natomiast nie wyjaśnił wszystkiego tak szczegółowo, jak byśmy tego oczekiwali lub jak chcielibyśmy wiedzieć. Musimy jeszcze poczekać - skomentował rzecznik prokuratury, podkreślając też, że muzyk "nie tłumaczył, dlaczego wsiadł za kierownicę po alkoholu".

Co ważne, prokuratura czeka teraz na opinię retrospektywną biegłego, która ma pomóc w ustaleniu stężenia alkoholu w organizmie Rynkowskiego w chwili wypadku. - W sierpniu coś będzie wiadomo. Czekamy na opinię - ujawnił prokurator. Opinia retrospektywna jest dość zawiłą ekspertyzą, która pozwala na odtworzenie stanu faktycznego - przyczyn, przebiegu czy skutków zdarzeń z przeszłości.

Ryszard Rynkowski przeprosił fanów. Wystosował oświadczenie krótko po kolizji

Przypomnijmy, że zaledwie dwa dni po wypadku Rynkowski postanowił zabrać głos ws. doniesień medialnych na jego temat i przesłał do kilku redakcji oświadczenie. "Drodzy fani, chciałem wszystkich was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski" - przekazał muzyk. Więcej na temat całego zdarzenia przeczytacie w artykule: "Media: Ryszard Rynkowski usłyszał zarzut jazdy po alkoholu".