Mazurska Noc Kabaretowa to coroczne wydarzenie organizowane nad jeziorem Czos, które przyciąga tysiące widzów. Tegoroczną imprezę poprowadzili Katarzyna Pakosińska i Artur Andrus. Na scenie pojawiły się takie kabarety jak Zdolni i Skromni, Paranienormalni i Grupa MoCarta. W założeniu całej imprezy kabareciarze komentują bieżące wydarzenia polityczne w kraju i pozwalają sobie na poruszanie drażliwych tematów, które często są prowokacyjne. Wspomniano m.in. o aferze z Ryszardem Rynkowskim i nawiązano do Beaty Kozidrak, na co publiczność zareagowała wybuchem śmiechu. Więcej przeczytasz tutaj. Nie obyło się także bez głośnych żartów. Jeden wyjątkowo oburzył publiczność.

Oburzenie widzów Mazurskiej Nocy Kabaretowej. Seksistowski żart oburzył publiczność

Poruszanie drażliwych tematów i balansowanie na granicy dobrego smaku to elementy, które rokrocznie są częścią Mazurskiej Nocy Kabaretowej. Tym razem jeden ze skeczy wyjątkowo oburzył widzów, którzy stwierdzili, że pewne granice zostały przekroczone. Mowa o występie Kabaretu Zachodniego wraz z Bartoszem Gajdą. W trakcie występu poruszono pewną kwestię, która została odebrana jako uprzedmiotawiająca kobiety.

Panie doktorze, co egzamin to krótsza spódniczka. Im krótsza spódniczka, tym krótszy egzamin

- powiedziała Karolina Kuras. "Ludzie, że ja tych egzaminów nie zdawałem razem z panią" - odpowiedział Damian Muńko. Nie wszystkim przypadł do gustu ten dowcip. Część widzów stwierdziła, że tego typu wypowiedzi nawet w żartobliwym tonie nie są odpowiednie. Co o tym sądzicie, czy oburzenie było słuszne?

Mazurska Noc Kabaretowa nie spełniła oczekiwań widzów?

Co jeszcze działo się podczas Mazurskiej Nocy Kabaretowej, która w tym roku odbyła się pod hasłem "Rejs Miłości"? Wygląda na to, że widzowie byli wyjątkowo zawiedzeni imprezą. W mediach społecznościowych pojawiły się głosy krytykujące dynamikę wydarzenia. Widzowie brutalnie ocenili, że musieli czekać ponad kwadrans, aby usłyszeć żart, który naprawdę ich rozbawił. Mowa o skeczu kabaretu Zdolni i Skromni o dziecku, które w ostatniej chwili przypomniało sobie o zadaniu domowym. Wszystko za sprawą nawiązania do TVP. "Już naprawdę nie mogę się doczekać, mieli dawno zlikwidować te zadania domowe" - padło ze sceny. "TVP też jest w likwidacji, a jakoś gramy" - usłyszeli widzowie, co spowodowało wśród nich salwę śmiechu.