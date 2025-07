Diogo Jota zginął w wypadku samochodowym w nocy z 2 na 3 lipca w prowincji Zamora w Hiszpanii. Słynny piłkarz był portugalskim sportowcem, który grał też dla brytyjskiej drużyny z Liverpoolu. Miał 28 lat, osierocił trójkę dzieci, a zaledwie na kilka dni przed śmiercią wziął ślub z wieloletnią partnerką. 5 lipca w niewielkiej portugalskiej wsi Gondomar odbył się pogrzeb Joty oraz jego brata Andre Silvy, który zginął z nim w wypadku.

REKLAMA

Zobacz wideo 19 września 2022 r. pożegnaliśmy królową Elżbietę II

Pogrzeb Diogo Joty. Wśród żałobników najbliżsi piłkarza oraz dawni koledzy z boiska

W ostatniej drodze Jocie i jego bratu towarzyszyła nie tylko pogrążona w żałobie żona piłkarza Rute Cardoso. Wdowa po 28-letnim piłkarzu została zauważona, gdy wysiadała z samochodu przy kaplicy. Jak podają hiszpańskie serwisy, to właśnie Cardoso miała pomóc w identyfikacji zwłok męża. Przypomnijmy, że Jota doczekał się z ukochaną trójki dzieci: dwóch synów i córki.

Na pogrzebie pojawili się również przyjaciele, koledzy z Liverpoolu i reprezentacji Portugalii: Bruno Fernandes, Joao Felix, Nelson Semedo, Ruben Dias, Joe Gomez, Alexis Mac Allister, Darwin Nunez, a także kibice. Sfotografowano także ostatnich selekcjonerów drużyn, Roberto Martineza i Fernando Santosa, oraz agenta sportowca, Jorge Mendesa.

Pogrzeb Diogo JotyOtwórz galerię

Gwiazdy zabrały głos po śmierci Diogo Joty. Poruszający wpis udostępnił książę William i Cristiano Ronaldo

Gdy informacja o śmierci Joty przedostała się do mediów, wiele osób publicznych, które znały piłkarza postanowiło złożyć kondolencje jego rodzinie. Wpis ws. tragicznej śmierci sportowca zamieścił książę William, który prywatnie jest fanem piłki nożnej. "Jako członek rodziny piłkarskiej jestem bardzo zdruzgotany doniesieniami o śmierci Diogo Joty i jego brata. Łączymy się w bólu z jego rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi, którzy go znali" - napisał przedstawiciel rodziny królewskiej na InstaStories. Równie poruszający post opublikował też Cristiano Ronaldo, który grał z Jotą w reprezentacji Portugalii. "To jest bez sensu. Przed chwilą byliśmy razem w drużynie narodowej, przed chwilą się ożeniłeś. Rodzinie, żonie i dzieciom składam kondolencje i życzę im wiele siły. Wiem, że zawsze będziesz z nimi. Spoczywaj w pokoju Diogo i Andre. Będziemy za wami tęsknić" - przekazał piłkarz na Instagramie.