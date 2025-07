Media obiegła niezwykle smutna informacja. Znany australijski aktor Julian McMahon nominowany do Złotego Globu zmarł w wieku 56 lat. Zaskarbił sobie sympatię fanów dzięki występom w takich produkcjach, jak: "FBI: Najbardziej poszukiwani", "Czarodziejki" czy "Nip/Tuck". Informację o śmierci Juliana McMahona potwierdziła produkcja serialu "Nip/Tuck" w komunikacie na Facebooku. Przejmujące oświadczenie wydała także jego żona.

Nie żyje Julian McMahon. Aktor "Fantastycznej czwórki" zmagał się z rakiem

Jak przekazała żona australijskiej gwiazdy, Kelly, Julian McMahon zmarł w Clearwater na Florydzie w środę, 02 lipca, po długiej walce z nowotworem. Przed śmiercią aktor nie zdecydował się publicznie powiedzieć o swoich zmaganiach. "Z otwartym sercem pragnę podzielić się ze światem informacją, że mój ukochany mąż, Julian McMahon, zmarł spokojnie w tym tygodniu po dzielnej walce z nowotworem" - poinformowała Kelly w oświadczeniu z 04 lipca. "Julian kochał życie. Kochał swoją rodzinę. Kochał swoich przyjaciół. Kochał swoją pracę i kochał swoich fanów. Jego najgłębszym pragnieniem było wniesienie radości do jak największej liczby żyć" - kontynuowała i wystosowała prośbę.

Prosimy o wsparcie w tym czasie, aby nasza rodzina mogła opłakiwać go w prywatności. I życzymy wszystkim, którym Julian przyniósł radość, aby nadal znajdowali radość w życiu. Jesteśmy wdzięczni za wspomnienia

- dodała żona aktora.

Na stronie serialu "Nip/Tuck" także pojawiło się oświadczenie. "Warner Bros. Television opłakuje stratę naszego przyjaciela Juliana McMahona. Myślami jesteśmy z jego rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami i fanami" - napisano. Kondolencje przekazał również Nicolas Cage na łamach serwisu Deadline. "To bardzo smutne wieści. Spędziliśmy razem na planie sześć tygodni, a Julian był jednym z najbardziej utalentowanych aktorów, z jakimi miałem okazję pracować. Nasze wspólne sceny są wśród moich ulubionych nakręconych w czasie mojej kariery" - dodał. Ostatnią rolą Juliana McMahona była kreacja australijskiego premiera w serialu kryminalnym "Rezydencja". Co ciekawe, ojciec aktora, Sir William McMahon, był premierem Australii w latach 1971-72, a matka – Lady Sonia McMahon była australijską dziedziczką i członkinią socjety Sydney.

Julian McMahon trzy razy stawał na ślubnym kobiercu. Doczekał się córki

Julian McMahon zaczynał swoją karierę jako model, a niedługo później można go było oglądać w australijskiej telewizji. Występował w serialach "The Power, the Passion" oraz "Home and Away". W 1994 r. aktor poślubił piosenkarkę Dannii Minogue, siostrę Kylie. Rozwiedli się rok później. W 1999 r. ożenił się ze znaną z serialu "Słoneczny patrol" Brooke Burns, ale i to małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Doczekali się jednej córki, której dali na imię Madison Elizabeth McMahon. Dziś ma już 25 lat. Od 2014 r. żoną Juliana McMahona była eksmodelka Kelly Paniagua.