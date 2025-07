Justyna Żyła zyskała popularność w mediach jako partnerka Piotra Żyły. Rozstanie pary było sporym zamieszaniem w mediach, bo byli partnerzy wzajemnie obrzucali się oskarżeniami. Na fali rozgłosu zaproponowano Żyle nawet udział w jednym z sezonów "Tańca z gwiazdami". W końcu po rozstaniu ze sportowcem celebrytka ponownie się zakochała i pod koniec czerwca, w dniu swoich 38. urodzin, wzięła ślub. Wcześniej długo ukrywała tożsamość partnera, ale w wywiadzie z nami otworzyła się na temat tego związku. "Poznałam człowieka o wielkim sercu, kogoś tak empatycznego. Nie znam drugiej takiej osoby, na której widok każdy się uśmiecha. Jest fantastyczny pod każdym względem. Kocham go miłością bezgraniczną, tak jak swoje dzieci" - podkreśliła. Justyna Żyła właśnie opublikowała zdjęcie z ceremonii, którego nie pokazywała wcześniej. Na fotografii pozuje ze swoimi dziećmi. Aż trudno uwierzyć, jak w ostatnim czasie się zmieniły.

Justyna Żyła na nieopublikowanym zdjęciu ze ślubu. Pokazała nastoletnie dzieci

Justyna Żyła z relacji z Piotrem Żyłą doczekała się dwójki dzieci. Para pobrała się w 2006 roku i rok po ceremonii na świecie pojawiła się ich córka, która w tym roku kończy 18 lat. Pięć lat później para doczekała się narodzin syna. Chociaż małżeństwo Justyny Żyły nie przetrwało próby czasu i para ma za sobą przepychanki w mediach, to wygląda jednak na to, że ze względu na dobro dzieci ich relacje się unormowały i to właśnie ich szczęście jest dla nich priorytetem. Celebrytka właśnie udostępniła w sieci zdjęcie ze swojego ślubu, na którym pozuje z dziećmi. Fotografię znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Jak sądzicie, do kogo są podobni?

Justyna Żyła zdementowała plotki o ciąży. Fani sugerowali, że to właśnie dlatego wzięła ślub

Jakiś czas temu na temat Justyny Żyły zaczęły pojawiać się w mediach plotki. Sugerowano, że zdecydowała się na sformalizowanie związku ze swoim partnerem ze względu na ciążę. W rozmowie z portalem Jastrząb Post odniosła się do tych sugestii. Stanowczo zaprzeczyła wszelkim domysłom. "Nie, nie jestem w ciąży" - podsumowała krótko.