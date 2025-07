Totalny chaos przed koncertem Oasis. Fani zespołu wzajemnie się ostrzegają

Zespół Oasis po 16 latach przerwy w końcu wraca na scenę i w planach ma aż 41 koncertów. Bracia Gallagher już 4 lipca wystąpią w Cardiff podczas koncertu inaugurującego trasę. Legendarnego zespołu, który w 1991 roku stworzyli Liam Gallagher, Noel Gallagher Paul Bonehead Arthurs, Paul Guigsy McGuigan oraz Tony McCarroll, chyba nikomu nie trzeba już przedstawiać, bo na stałe zapisał się w historii brytyjskiego rocka. Grupa rozpadła się w 2009 roku i bracia wykluczali możliwość jej reaktywowania, ale ostatecznie zmienili decyzję, na co z nadzieją przez prawie dwie dekady czekali ich fani. Trudno się dziwić, że w takiej sytuacji bilety na wydarzenie wyprzedały się w ekspresowym tempie, co sprytnie wykorzystują oszuści.

Plaga oszustw przez wielkim powrotem Oasis na scenie. Oszuści żerują na naiwności fanów

Jak donosi brytyjski Daily Mail, oszuści sprytnie wykorzystują zamieszanie wokół pierwszego koncertu legendarnej brytyjskiej grupy. Popyt na bilety nie maleje i te sprzedawane na ostatnią chwilę przed planowanym wydarzeniem na stadionie Principality osiągają zawrotne ceny. Jak donosi tabloid, fani są w stanie zapłacić oszałamiającą kwotę 2500 funtów, co w przeliczeniu daje kwotę prawie pięciu tysięcy złotych za jeden bilet. W mediach społecznościowych fani grupy przerzucają się ofertami, co daje doskonałe pole do działania oszustom. Inni z kolei ostrzegają o tym, że na grupach w mediach społecznościowych grasują oszuści i pomagają fanom ich rozpoznać.

Jak poinformował Lloyds Banking Group, fani zespołu wspólnie stracili aż dwa miliony funtów w związku z oszustwami odkąd bilety na trasę koncertową "Reunion" trafiły do regularnej sprzedaży. Bank oparł swoje obliczenia na liczbie zarejestrowanych przez jego klientów zgłoszeń oszustw. Co ciekawe, według danych banku fani Oasis stanowią aż połowę spośród wszystkich zgłoszeń dotyczących oszustw powiązanych ze sprzedażą biletów.

Trwają ostatnie przygotowania do koncertu Oasis. Fani usłyszą legendarne utwory grupy

Zespół Oasis już zapowiedział, że na scenie pojawi się po 20:15. Wcześniej przewidziano występ Richarda Ashcrofta, który planowany jest na godzinę 19. Próby techniczne do koncertu zaczęły się już w poniedziałek o bracia Gallagher przybyli do Cardiff w środę, aby wziąć udział w próbach. Piątkowy koncert ma rozpocząć się od utworu "Acquiesce", który pochodzi z pierwszego albumu grupy z 1995 roku. Jak podaje Daily Mail, zespół zaśpiewa następie piosenkę "Morning Glory" z drugiego albumu studyjnego grupy.