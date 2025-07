Joanna Kołaczkowska bawi widzów do łez od lat. Artystka jest ważną częścią kabaretu Hrabi. W kwietniu pojawiły się smutne informacje związane ze stanem zdrowia satyryczki. Jak poinformowali jej koledzy z kabaretu, Kołaczkowska zmaga się z nowotworem. Głos w sprawie postanowiła zabrać lekarka, która nie ukrywała, jak ważna w jej życiu jest aktorka kabaretowa.

Joanna Kołaczkowska zachorowała na nowotwór. Lekarka nie kryje poruszenia

Jak wiadomo, kabaret Hrabi zawiesił działalność, a Kołaczkowska na razie zrezygnowała z publicznych wystąpień. Artystka może liczyć na wsparcie wielu osób z branży, które cały czas ją wspierają. Poruszenia nie kryła również lekarka Elżbieta Radzikowska-Büchner, która zamieściła wzruszający wpis na Facebooku. "Jestem fanką Kabaretu Hrabi od lat. Na naszej sali operacyjnej Joanna Kołaczkowska pojawia się codziennie. Nie fizycznie – ale w słowach, w naszych żartach, w tym, jak rozładowujemy napięcie" - czytamy w poście. Następnie wspomniała o kilku kultowych tekstach artystki.

"Joanna potrafi śmiesznie rozłożyć człowieka na łopatki – a potem go poskładać w całość, lżejszego, pogodniejszego. Dla nas – ludzi, którzy na co dzień pracują z ciałem, stresem, życiem i śmiercią – jej humor to wentyl. Asia jest promykiem. Tym, który zaczyna dzień, zanim jeszcze przyjdzie kawa" - dodaje lekarka. "Dlatego Asia – musisz być zdrowa. Bo chirurdzy na Ciebie czekają. Z sercem. I ze wszystkimi cytatami gotowymi do użycia" - podkreśliła na koniec Radzikowska-Büchner.

Robert Górski wspomniał o Joannie Kołaczkowskiej

Głos w sprawie Kołaczkowskiej zabrał Robert Górski - znany z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Przyznał, że informacja o chorobie artystki była dla niego szokiem "To było wielkie zaskoczenie. Szok, bo chyba nawet ona sama nie wiedziała, że ma jakieś poważne problemy ze zdrowiem. To wydarzyło się tak nagle i przybrało gwałtowną postać" - przekazał w rozmowie z "Faktem". "Próbowałem się czegoś dowiedzieć i dowiedziałem się tyle, że jest otoczona opieką i że to jest poważna sprawa" - dodał. Jak podkreślił, liczy na to, że Kołaczkowska szybko wyzdrowieje. "Asia jest pełna życia. Byłem zawsze zaskoczony ilością przedsięwzięć, w których bierze udział. Teraz wszystko zostało przerwane. Sytuacja jest poważna, ale mamy nadzieję, że szybko się z tego wykaraska" - podkreślił Górski.