Agata Duda przez ostatnich dziesięć lat pełniła stanowisko pierwszej damy i najbardziej ceniła sobie prosty i klasyczny styl. Żona Andrzeja Dudy już od wielu lat współpracowała ze stylistką Dorotą Goldpoint, która pomagała jej przygotować stroje na wszystkie ważne i formalne okazje, które wymagają przestrzegania określonych zasad. Ekspertka pojawiła się ostatnio w "Porannym Ringu 7:50" i opowiedziała o kulisach tej współpracy.

Dorota Goldpoint o kulisach współpracy z pierwszą damą. "Wie, czego chce"

Dorota Goldpoint w programie "Poranny Ranking 7:50" podkreśliła, że możliwość ubierania pierwsze damy była dla niej ogromną nobilitacją i wyróżnieniem i traktowała powierzone jej zajęcie także jako misję. W rozmowie z Karoliną Pajączkowską powiedziała, że ubieranie żony prezydent nie polegało jedynie na projektowaniu i szyciu sukni, ale przede wszystkim przestrzeganiu ważnych zasad dyplomatycznego protokołu.

Ta współpraca musi by bardzo spójna. To musi być integracja trzech elementów: po pierwsze zasady protokołu, po drugie kraj, który para prezydencka odwiedza (więc kultura tego kraju, kolory, zwyczaje). Nie zapominajmy, że pierwsza dama zanim objęła to stanowisko, miała swój styl, jakieś preferencje modowe. Należy to uwzględnić, aby nie czuła się przebrana, aby czuła się cały czas "w swojej skórze"

- powiedziała w programie. Goldpoint podkreśliła, że współpraca z Agatą Dudą przebiegała wzorowo, a pierwsza dama szczegółowo trzymała się wytycznych i nie pozwalała sobie na odstępstwa od protokołu.

Wielki ukłon w stronę pani prezydentowej za to, że jest osobą bardzo konkretną i osobą, z którą się bardzo dobrze współpracuje, ponieważ wie czego i jest osobą zdyscyplinowaną

- dodała stylistka.

Tak wyglądała ścisła współpraca z Agatą Dudą. "Dostajemy restrykcyjne wymagania"

Stylistka Agaty Dudy opowiedziała o całym procesie powstawania stylizacji na różnego rodzaju ważne okazje. Powiedziała, że przed ważnymi wydarzeniami dostawała dokładny opis tego jak powinien wyglądać strój pierwszej damy. Pismo otrzymywała z Kancelarii Prezydenta lub Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Im większe rangą wydarzenie, tym szczegóły dotyczące stroju były bardziej sprecyzowane. Jak podkreśliła stylistka, przykładem takich sytuacji były koronacje głów państwa czy też pogrzeby ważnych osobistości.

Dostajemy tutaj bardzo szczegółowe, wręcz restrykcyjne wymagania co do tego, jaka ma być długość sukienki i inne wymagania, jak chociażby rajstopy, które należy włożyć na takie okazje

- wyjawiła. Zdradziła też, jak wygląda proces powstawania samego projektu. "Zwykle szkicuję to, co chciałabym zaproponować. To bardzo robocze szkice. Opisuję kolorystkę, materiały, jakie widzę w danej stylizacji. Najpierw są rozpatrywane szkice, a jeśli jakiś projekt jest zaakceptowany, czasami poprawiamy, przedstawiamy próbki tkanin, kolorystkę. (...) Następnie szyjemy w formie roboczej stylizację. Są przymiarki, a potem już tylko dopasowanie i prace nad detalem" - podsumowała.