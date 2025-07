24 kwietnia Kabaret Hrabi poinformował, że jego członkini Joanna Kołaczkowska zachorowała na nowotwór. Wtedy też wyszło na jaw, że zawiesza karierę zawodową, by skupić się na leczeniu i powrocie do zdrowia. "Zbliża się nasza trasa z Potemowymi piosenkami. Miało być wesoło, nostalgicznie i razem... Ale los napisał inny scenariusz. Aśka - nasza Aśka - niestety nie wystąpi z nami. Jej zdrowie teraz wymaga całej uwagi i troski. Sprawa jest poważna. To nowotwór. Ale za jej akceptacją koncerty się odbędą" - informował wtedy Kabaret Hrabi. Wiadomość poruszyła nie tylko fanów, ale i znajomych z show-biznesu. Teraz głos w sprawie Joanny Kołaczkowskiej zabrał Krzysztof Skiba, który sam zmagał się z nowotworem kilka lat temu.

Skiba chorował na nowotwór. Teraz wspomniał o Kołaczkowskiej

Kabaret Hrabi błyskawicznie rozpoczął wsparcie i pomoc dla przyjaciółki. Ruszył w trasę, z której dochód został przeznaczony na jej leczenie. Do tego poprosił o wsparcie nie tylko finansowe, ale i emocjonalne. 2 lipca Dariusz Kamys, szwagier i kolega z kabaretu, napisał: "Wiem, że nie wszyscy wierzą w to samo, ale wszyscy wierzymy w dobro. Poślijcie dobrą energię, jeśli w to wierzycie. Po prostu pomyślcie o Asi ciepło i z miłością". Do tych słów odniósł się Krzysztof Skiba.

Artysta w rozmowie z "Faktem" wrócił wspomnieniami do czasów, gdy sam zmagał się z nowotworem. O chorobie dowiedział się cztery lata temu podczas rutynowych badań. Wtedy usłyszał diagnozę: rak lewej nerki. Przeszedł operację i dziś żyje z jedną nerką. Obecnie jest zdrowy i aktywny zawodowo. Poprzez swoje doświadczenie odniósł się do sytuacji koleżanki z show-biznesu. Zdaje sobie bowiem sprawę, jak czuje się człowiek, który usłyszy diagnozę i jak bardzo potrzebuje wtedy wsparcia. - Przy chorobie nowotworowej człowiek zostaje z czymś, czego nie da się objąć rozumem. Strach, niewiedza, ból. I wtedy każdy gest się liczy. Dla jednych to modlitwa, dla innych trzymanie kciuków, myśli czy wiadomości. To wszystko buduje energię, która naprawdę pomaga. Widziałem ten apel Kabaretu Hrabi i od razu się do niego przyłączyłem - przekazał. Krzysztof Skiba wprost przyznał, że "najważniejsze jest zdrowie". Wyraził też nadzieję, że wsparcie innych pomoże Joannie Kołaczkowskiej pokonać chorobę i wrócić na scenę.

Robert Górski o zdrowiu Joanny Kołaczkowskiej. Padły poruszające słowa

O Joannie Kołaczkowskiej wypowiedział się też Robert Górski, który w rozmowie z "Faktem" nie ukrywał szoku. - To było wielkie zaskoczenie. Szok, bo chyba nawet ona sama nie wiedziała, że ma jakieś poważne problemy ze zdrowiem. To wydarzyło się tak nagle i przybrało gwałtowną postać - powiedział. - Próbowałem się czegoś dowiedzieć i dowiedziałem się tyle, że jest otoczona opieką i że to jest poważna sprawa - dodał.