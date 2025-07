W czwartek, 3 lipca, gruchnęła wiadomość o tragicznej śmierci 28-letniego piłkarza Liverpoolu Diogo Joty. Mężczyzna zginął w wypadku, podróżując samochodem ze swoim bratem Andre. Diogo Jota zostawił pogrążoną w rozpaczy rodzinę - żonę Rute Cardoso, z którą wziął ślub zaledwie kilka dni temu, i troje małych dzieci. Teraz okazuje się, że dwa dni przed śmiercią zostawił ukochanej ważną wiadomość.

Diogo Jota napisał do żony. Wzruszające wyznanie wyciska łzy

Diogo Jota i Rute Cardoso byli ze sobą związani od lat. Poznali się jeszcze w czasach szkolnych, ale swój związek zaczęli dopiero w 2013 roku. Założyli rodzinę i mieli troje małych dzieci - synów Denisa i Duarte'a oraz córeczkę, która urodziła się 26 listopada 2024 roku. Diogo Jota i Rute Cardoso przez lata żyli w nieformalnym związku, a w 2022 roku piłkarz oświadczył się ukochanej.

Para wzięła ślub 22 czerwca 2025 roku. Po tym wydarzeniu Rute opublikowała mnóstwo zdjęć, podpisując je słowami: "Moje marzenie się spełniło". Dwa dni przed śmiercią Diogo Jota postanowił skomentować post ukochanej wymownym wyznaniem. "Ale to ja jestem szczęściarzem". Była to ostatnia publiczna wiadomość skierowana do żony.

Diogo Jota zginął w wypadku. Podano wstępną przyczynę

28-letni piłkarz zginął w nocy ze środy na czwartek. Podróżował wraz ze swoim bratem luksusowym Lamborghini Huracan Evo Spyder. Po wypadku świadkowie zeznali, że auto poruszało się z dużą prędkością i podczas manewru wyprzedzania kierowca stracił kontrolę, a samochód wypadł z drogi, uderzył w barierki i stanął w ogniu. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że przyczyną utraty kontroli nad pojazdem prawdopodobnie było pęknięcie opony.

Cristiano Ronaldo zareagował na śmierć Diogo Joty

Cristiano Ronaldo odniósł się do śmierci Diogo Joty. Kapitan reprezentacji Portugalii opublikował w mediach społecznościowych wzruszający wpis, żegnając zmarłych kolegów. "To nie ma sensu. Dopiero co byliśmy razem w reprezentacji, niedawno się ożeniłeś. Twojej rodzinie, żonie i dzieciom składam kondolencje i życzę im wszelkiej siły tego świata. Wiem, że zawsze będziesz z nimi. Spoczywajcie w pokoju, Diogo i Andre. Wszyscy będziemy za Wami tęsknić" - napisał na swoim profilu na Instagramie.