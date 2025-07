Kurzopki na wakacjach. Internauci zachwycają się stylizacją. "Petarda!"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w Polsce. Zakochani tworzą duet nie tylko w życiu prywatnym, ale także na ekranie. Poza pracą łączy ich również wiele wspólnych pasji. Jedną z nich jest podróżowanie. Prezenterzy często chwalą się egzotycznymi wojażami, ostatnio jednak zdecydowali się nieco bliższy kierunek. Narzeczeni wybrali się bowiem do Wilna.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zachwycili się Wilnem. Fani natomiast podziwiają aktorkę

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zwiedzili razem już spory kawałek świata. Para chętnie dzieli się kadrami z podróży w mediach społecznościach. Aktorka zgromadziła na swoim instagramowym profilu już ponad 600 tysięcy obserwujących. Ostatnio zakochani wybrali się do malowniczego Wilna, które zdobiło na nich ogromne wrażenie.

Piękne to Wilno. Byliście kiedyś?

- napisała pod zdjęciami ze stolicy Litwy gwiazda "M jak miłość". Jak na prawdziwą miłośniczkę mody przystało, Cichopek zadbała o to, żeby na wyjeździe prezentować się nienagannie. Na części zdjęć ma na sobie długą czerwoną sukienkę z falbanami i ciemne okulary. Uwagę przyciągają też buty - złote klapki na obcasie, które nie wydają się najlepszym wyborem na wielogodzinne zwiedzanie. Na kolejnych kadrach aktorka prezentuje znacznie bardziej swobodny "look" - błękitną sukienkę w kwiaty i białe tenisówki. Stylizacje celebrytki zrobiły wrażenie na internautach. "Sukienka - petarda!", "Wyglądasz zjawiskowo", "Boska kiecka" - czytamy w komentarzach. Zdjęcia pary z wypadu do Wilna znajdziecie w naszej galerii.

Katarzyna Cichopek wścieknie się na Dominikę Serowską? Partnerka Marcina Hakiela nie gryzła się w język

Pomimo że zarówno Katarzyna Cichopek, jak i Marcin Hakiel od dawna tworzą związki z nowymi partnerami, nowa ukochana tancerza podczas wywiadów cały czas pytana jest o byłą żonę wybranka. W niedawnej rozmowie ze Światem Gwiazd Dominika Serowska zdradziła, że poprzednia ukochana Hakiela postanowiła zaprzyjaźnić się z Cichopek. Mama Romea przyznała, że w jej przypadku nie byłoby to możliwe. - Ja sobie tego nie wyobrażam, tym bardziej, po tym, że wiedziałam, co Marcin przeszedł z byłą żoną. Dla mnie to by było dziwne, żebym miała się przyjaźnić z kimś, kto skrzywdził mojego obecnego partnera - skwitowała.