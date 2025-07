Już podczas ubiegłorocznej Eurowizji wiele osób uważało, że Europejska Unia Nadawców nie powinna dopuszczać Izraela do konkursu. W tym roku niektórzy byli wręcz przekonani, że EBU zrezygnuje ze współpracy z izraelskim nadawcą. Do takiej sytuacji jednak nie doszło. Teraz, niecałe dwa miesiące po finale konkursu odbyło się zgromadzenie członków Europejskiej Unii Nadawców, na którym poruszono temat udziału Izraela w przyszłych edycjach Eurowizji.

Izrael zniknie z Eurowizji? Tylko trzy kraje chcą jego udziału

Podczas zgromadzenia Europejskiej Unii Nadawców nie doszło do głosowania w sprawie wykluczenia Izraela z konkursu. Gdyby jednak taki punkt pojawił się w porządku obrad, izraelski nadawca mógłby się znaleźć w poważnych tarapatach. Istniało realne ryzyko, że większość członków zagłosowałaby za jego wykluczeniem. "Spośród wszystkich narodowych nadawców, jedynie telewizje z Austrii, Szwajcarii i Niemiec publicznie 'opowiedziały się po stronie Izraela'. Ciche wsparcie miało udzielić także brytyjskie BBC, dzięki któremu nie doprowadzono do ostatecznego głosowania i - jak na ten moment - uratowano dalsze członkostwo Izraela w organizacji" - czytamy na profilu misjaeurowizja. EBU miało jednak przekazać izraelskiemu portalowi Ynet, że jeśli wojna nie zakończy się przed zimą, to obecność Izraela w przyszłorocznej Eurowizji może stanąć pod dużym znakiem zapytania.

Eurowizja 2025. Występ Izraela wywołał prawdziwą burzę

Występ izraelskiej piosenkarki Juwal Rafael został zakłócony już podczas próby generalnej. "Sześć osób zakłóciło próbę, używając ogromnych flag i gwizdków. Pracownicy ochrony szybko zidentyfikowali osoby zamieszane w incydent i wyprowadzili je z hali" - mogliśmy przeczytać w oficjalnym komunikacie EBU i szwajcarskiej telewizji. Organizatorzy przygotowali się na ewentualne próby zakłócenia występu na żywo. Podczas półfinałowego i finałowego koncertu na czas trwania występu Izraela zdecydowano się wyciszyć publiczność w przekazie telewizyjnym. Po koncercie pojawiło się jednak mnóstwo nagrań, na których wyraźnie było słychać buczenie fanów zgromadzonych w arenie.