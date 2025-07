Kaczorowska chwali się nowym gniazdkiem. "Trwa tu ostra budowa"

Agnieszka Kaczorowska ma za sobą przełomowy okres. W ciągu ostatnich kilku miesięcy celebrytka rozstała się z mężem, powróciła do "Tańca z gwiazdami", gdzie w parze z Filipem Gurłaczem udało jej się dotrzeć aż do finału. Prawdopodobnie znalazła też nową miłość. Media coraz częściej rozpisują się bowiem na temat jej związku z Marcinem Rogacewiczem. Niedawno tancerka poinformowała zaś, że rozpoczęła budowę nowego domu. Ostatnio natomiast pochwaliła się kadrami z nowego gniazdka. Sporo jest jeszcze do zrobienia.

Zobacz wideo Kaczorowska i Gurłacz spotkali się po "TzG". Z tym zwrócili się do widzów

Agnieszka Kaczorowska relacjonuje budowę nowego domu. Zdradziła, kiedy planuje przeprowadzkę

Agnieszka Kaczorowska po rozstaniu z Maciejem Pelą wyprowadziła się z ich wspólnego domu. Jej ekspartner również nie zamierza tam zostać. Ostatnio zdradził bowiem, iż planuje sprzedaż nieruchomości. Celebrytka nie przepada chyba jednak za mieszkaniem w blokach, bo niedługo później zdecydowała się na budowę własnego gniazdka. Ostatnio tancerka wykorzystała słoneczną pogodę, aby sprawdzić, jak postępują prace wykończeniowe. Przy okazji pozwoliła sobie na chwilę relaksu.

Na hamaku pod nowym domem... bardzo lubię tu przyjeżdżać, mimo że trwa tu ostra budowa. Myślę, że za co najmniej dwa, trzy miesiące będziemy mogły się tu wprowadzić

- mówiła na InstaStories.

Agnieszka Kaczorowska zachwyca się nowym gniazdkiem. "Dobrze mi tu"

Ze zdjęć opublikowanych przez celebrytkę wynika, że w nowym domu jest jeszcze sporo do zrobienia. Tancerka nie zamierza jednak przejmować się ilością pracy, która została jeszcze do wykonania. Skupiła się natomiast na zaletach nowego lokum. - Ale prace postępują. Lubię tu przyjeżdżać, bo to takie spojrzenie w kierunku nowego. Zdecydowanie lepiej patrzeć w przód niż w przeszłość. Dobrze mi tu. I zielono tu - zachwycała się otoczeniem rozmarzona Kaczorowska. - Też tak mieliście, że jak mieliście nowy dom, mieszkanie, to zanim było gotowe, przyjeżdżaliście wiele razy? - zapytała swoich obserwatorów. ZOBACZ TEŻ: Paulina Smaszcz odpaliła się o Agnieszce Kaczorowskiej. Ale wystrzeliła!