Po wielkiej rewolucji w publicznych mediach Michał Adamczyk przez kilka tygodni nie chciał opuścić budynku stacji przy placu Powstańców Warszawy. Z gmachu TVP wyszedł dopiero 13 stycznia 2024 roku. - Ta walka poprowadzi nas do zwycięstwa. Walka z bezprawiem, z deptaniem praw pracowniczych. Walka z tym, co wyprawiają ludzie mianowani przez Donalda Tuska - mówił wówczas. Od tej pory prezenter wniósł kilka pozwów przeciwko TVP. W jednym z nich kwestionował prawidłowość tzw. uchwał likwidacyjnych TVP z dnia 27 grudnia 2023 roku. Dotyczyły one rozwiązania spółki i ustanowienia likwidatora. 3 lipca media obiegła informacja, że sąd nie przychylił się do zdania Adamczyka.

REKLAMA

Zobacz wideo Garou ocenia produkcję TVP w Opolu. Światowy poziom? To zrobiło na nim wrażenie

Michał Adamczyk przegrał z TVP

"Sąd uznał, że otwarcie likwidacji Spółki na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych było zgodne z prawem, a likwidator jest umocowany do działania w imieniu Spółki" - czytamy na stronie TVP Info. W ustnym uzasadnieniu podkreślono, że likwidacja TVP została skutecznie wpisana do rejestru, a tym samym w spółce nie funkcjonują równolegle dwa ośrodki władzy. W świetle powyższego Michałowi Adamczykowi nie przysługiwała legitymacja do złożenia pozwu w tej sprawie. Warto zaznaczyć, że wyrok nie jest jeszcze prawomocny. To jednak kolejny przegrany proces byłego prezentera TVP. W grudniu 2024 sąd oddalił pozew Adamczyka o uchylenie lub uznanie za nieważne bądź nieistniejące uchwały walnego zgromadzenia spółki.

Michał Adamczyk przez lata był związany z Telewizją Polską. Gdzie pracuje teraz?

Przed rewolucją w publicznych mediach Adamczyk był jedną z twarzy Telewizji Polskiej. Duże poruszenie wywołała decyzja o jego awansie na stanowisko dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, ogłoszona w 2023 roku - to właśnie wtedy Adamczyk stał się jedną z kluczowych osób decydujących o kierunku przekazu informacyjnego TVP. Od 2 września 2024 roku prezenter pracuje w telewizji wPolsce24, gdzie jest jednym z prowadzących kilku programów, m.in. Wiadomości wPolsce24 oraz Gość Wiadomości wPolsce24. Od października 2024 roku Adamczyk jest dyrektorem programowym tej stacji.