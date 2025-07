Wpłynęła petycja ws. deportacji Melanii Trump. "Musi odejść!"

Melania Trump od niedawna ponownie sprawuje rolę pierwszej damy. Wybór jej męża na prezydenta Stanów Zjednoczonych podzielił amerykańskie społeczeństwo. Wiele pomysłów polityka można uznać z kontrowersyjnych. Jedną z dyskusyjnych kwestii jest walka z imigrantami. Administracja prezydenta zapowiedziała, że części naturalizowanych Amerykanów grozi utrata obywatelstwa i deportacja. Słowa te rozwścieczyły przeciwników Donalda Trumpa.

Tysiące Amerykanów domagają się sprawiedliwości. Chcą deportacji Melanii Trump

Polityka Donalda Trumpa ws. Imigrantów jest tym bardziej kontrowersyjna, iż on sam jest synem imigrantów, a jego żona Melania pochodzi ze Słowenii. Znaczna część Amerykanów jest więc oburzona poczynaniami polityka. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że administracja prezydenta może deportować i pozbawiać obywatelstwa nawet naturalizowanych Amerykanów. Aby tego dokonać, musiałaby jednak wykazać, że taka osoba "nie prezentuje dobrego charakteru moralnego", co jest dość subiektywną kwestią. W związku z działaniami Trumpa na stronie MoveOn pojawiła się petycja, w której tysiące obywateli USA domagają się deportacji Melanii Trump, Barrona oraz ojca pierwszej damy (matka zmarła w 2024) roku. Liczba osób podpisujących petycję rośnie błyskawicznie.

Należy to zrobić, aby pokazać, że nie jest to kwestia faworyzowania. Skoro naprawdę chodzi o bezpieczeństwo narodowe, Melania musi odejść!

- zaznaczyła autorka inicjatywy. "Barron również powinien zostać zmuszony do wyjazdu, ponieważ wiemy, że matka jego matki urodziła się w innym kraju. To część kryteriów, które wprowadza Trump. Matka twojej matki musi urodzić się w Stanach Zjednoczonych, a wiemy, że matka Melanii urodziła się gdzie indziej. Jeśli jest to dobre dla jednej osoby, jest też dobre dla wszystkich. Nie powinno być żadnych wyjątków!" - dodała.

Donald Trump oskarżany o hipokryzję. Ojciec kazał mu kłamać na temat pochodzenia

Donald Trump wielokrotnie był oskarżany przez swoich przeciwników o hipokryzję. Prezydent pochodzi bowiem z emigranckiej rodziny. Wszyscy jego dziadkowie pochodzą bowiem z Europy. Dziadek ze strony ojca był imigrantem z położonej w południowo-zachodnich Niemczech wsi Kallstadt. Matka prezydenta do Stanów Zjednoczonych przybyła zaś ze Szkocji. Również dwie z trzech żon Trumpa pochodziły z Europy. Pierwsza - Ivana z Czechosłowacji, a obecna - Melania ze Słowenii.