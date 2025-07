Lech Wałęsa trafił do szpitala. We wpisie skierował się do Boga

O problemach zdrowotnych Lecha Wałęsy było już wiadomo od jakiegoś czasu. W 2008 roku były prezydent RP przeszedł zabieg wszczepienia rozrusznika-defibrylatora. Operacja odbyła się w Klinice Kardiochirurgii Methodist Debakey Heart Center w Houston w Teksasie. Cały zabieg przebiegł pomyślnie. Niestety w 2021 roku Wałęsa poinformował, że musi się poddać kolejnej operacji. "Okazuje się, że z trzech drutów wbitych w serce, jeden się złamał, wisi, nie ma go w sercu. Ta operacja nie będzie więc taka prosta, czekam, co będzie" - tłumaczył wtedy "Super Expressowi". I ten zabieg zakończył się sukcesem. Problemy z sercem to nie wszystko. Od ponad 20 lat Wałęsa choruje na cukrzycę. W 2021 roku trafił nawet do szpitala z powodu stopy cukrzycowej. Teraz w mediach znów pojawiły się niepokojące informacje na temat jego stanu zdrowia.

Lech Wałęsa wrzucił zdjęcie ze szpitala. Co mu dolega?

Były prezydent po raz kolejny trafił do szpitala. Wałęsa zamieścił na swoim profilu zdjęcie z wymownym podpisem. "Dzięki Bogu, jeszcze raz się udało" - czytamy. Na fotografii widzimy 81-latka w szpitalnym łóżku. W komentarzach od razu zaroiło się od słów wsparcia. "Dużo zdrowia panie prezydencie", "Wszystko się ułoży. Niech pan szybko wraca do formy" - pisali zmartwieni internauci. Krótkiego komentarza udzieliła osoba z bliskiego otoczenia polityka. "Ze zdrowiem pana prezydenta wszystko w porządku. Przebywa obecnie w jednym z warszawskich szpitali. Przeszedł zabieg, który planował na inny termin, ale najwidoczniej zaszła potrzeba, żeby wykonać go teraz. Dzisiaj nie opuści szpitala" - przekazała w rozmowie z Interią. Zdjęcie, o którym mowa, znajdziecie poniżej.

Lech Wałęsa jest pod stałą opieką lekarzy

Były prezydent ma za sobą kilka poważnych zabiegów. O ostatnim pobycie w szpitalu poinformował w listopadzie 2024 roku. "Przypomnieli sobie o mnie" - pisał żartobliwie na swoim profilu. Po jakimś czasie okazało się, że Wałęsa musiał poddać się kontroli kardiologicznej. "W ostatnim czasie nie czuł się najlepiej. (...) Jest to rutynowa kontrola, która była wcześniej zaplanowana, ale została przyspieszona" - mówił wtedy jego asystent, Marek Kaczmar.