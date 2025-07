Miłosz Skierski ma zaledwie 16 lat, ale już sporo muzycznych doświadczeń na koncie. To finalista polskich prelekcji do Eurowizji Junior, "The Voice Kids", a także uczestnik "Must Be The Music. Tylko Muzyka". Nastolatek zdobywa coraz większy fejm w sieci, a fanki już nazywają go następcą Dawida Kwiatkowskiego.

Fanki zachwycone Miłoszem Skierskim. "Jesteś lepszy niż Kwiatkowski"

Miłosz Skierski już może mówić o sporej popularności. 16-latek wydaje singiel za singlem. Na Instagramie obserwuje go już niemal 100 tysięcy użytkowników, a jego nagrania na TikToku zdobyły już 6,5 miliona polubień. W dniu premiery nowego singla "Sam już nie chcę spać" młody artysta zrobił live na TikToku, na którym nastoletnie fanki dały znać swojemu uwielbieniu. "Kocham twoje piosenki", "Śpiewam cały czas. Kocham tą nutę", "Nie spałam do piątej i słuchałam cały czas. Wkręciła mi się ta piosenka", "Jesteś lepszy niż Dawid Kwiatkowski" - pisały w komentarzach. Co ciekawe, wśród osób komentujących popisy wokalne młodego artysty były też osoby znacznie starsze, co tylko pokazuje, że twórczość Miłosza Skierskiego niesie ze sobą uniwersalne treści.

Serce Skierskiego jest zajęte? To dla tej jedynej osoby napisał nową piosenkę

Najnowszy utwór Miłosza Skierskiego traktuje o miłości, stąd niektóre fanki wyrażały zaniepokojenie, że serce młodego artysty jest już zajęte. Sam Skierski podczas lajwa na TikToku przyznał, że pisał "Sam już nie chcę spać" z myślą o konkretnej osobie, ale w ostatnim czasie ta osoba "miała go zranić". To być może nieco uspokoi myśli rozentuzjazmowanych fanek, które już odliczają dni do spotkania ze swoim nastoletnim idolem. 13 lipca rusza bowiem kolejna edycja Miłosz Skierski Camp, na którym wokalista spotka się z fankami, a jego znajomi z artystycznej branży poprowadzą warsztaty. Z uczestnikami letniego obozu spotkają się m.in. Oliwier Kondrat, Anastazja Maciąg, Patrycja Roszczak i Adam Bytniewski. Letni obóz z udziałem Miłosza Skierskiego potrwa do 19 lipca.