Mikołaj Roznerski aktywnie działa w branży filmowej, występując w takich produkcjach, jak "M jak miłość", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Chce się żyć" oraz niedawno także wcielając się w rolę prowadzącego show "The Floor". Aktor pojawia się również na deskach teatru. W opublikowanym pod koniec czerwca poście nawiązał właśnie do swojej pracy teatralnej, ogłaszając ważną zmianę.

Mikołaj Roznerski opublikował wymowny post. "Chłopaki nie płaczą..."

Jak wiemy, Roznerskiego mogliśmy oglądać m.in. w popularnym komediowym spektaklu "Boeing, Boeing", w którym grał u boku Bogusława Kudłka, Adriany Kalskiej, Karoliny Chapko oraz Elżbiety Jarosik. To właśnie na temat tej sztuki aktor zabrał głos w mediach społecznościowych. "Chłopaki nie płaczą - albo czasem płaczą... A co tam. Pięknego" - podpisał dość wymownie opublikowane na swoim profilu zdjęcie Roznerski. Widzimy na nim gwiazdora, który pozuje wspólnie ze wspominanym Kudłkiem. Przyglądając się dodanym pod fotografia hasztagom, mogliśmy stwierdzić, że Roznerski nawiązał tym wpisem do kończącego się sezonu w teatrze.

Fani prędko zalali aktora komentarzami, zachwalając udostępnione zdjęcie. "Super fotka. Miłego popołudnia pozdrawiam", "Piękna focia", "Przyjaźń na zawsze", "Ładnie" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów internautów, którzy ze spokojem przyjęli informację o zakończeniu sezonu teatralnego.

Mikołaj Roznerski zamieszkał niedawno w sercu lasu. "Kocham naturę. Życie wtedy jest takie prostsze"

Przypomnijmy, że nie tak dawno temu w życiu Roznerskiego zaszły pewne zmiany. Aktor zaprezentował na początku lipca swoim obserwatorom leśny dom - jego nową nieruchomość. "Kocham naturę. Życie wtedy jest takie prostsze" - napisał gwiazdor na Instagramie, pokazując budynek. Następnie opowiedział więcej na jego temat. - Wszystko tu jest na tyle nowoczesne, że samo działa. Włączam aplikację, podgrzewam sobie dom z Warszawy, przyjeżdżam do domu i mam ciepło (...) Zawsze chciałem jasną przestrzeń, oszczędną. Chciałem dużo drewna jasnego w kuchni. Bo bardzo chciałem, żeby było bardzo rodzinnie i ciepło, żeby to było takie moje ukochane miejsce na ziemi - skomentował Roznerski. Zdjęcia z jego domu możecie zobaczyć w galerii w artykule: "Roznerski zamieszkał w lesie. Wybudował 82-metrowy dom. Jest bardzo nowocześnie".