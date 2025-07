Bożena Dykiel dała się poznać jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek polskiego kina. Ostatnio przeżyła wyjątkową chwilę. Odsłoniła swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd. Uroczystość odbyła się na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, a nowa gwiazda została umieszczona na wysokości numeru 61. Aktorka nie kryła wzruszenia i z trudem powstrzymywała łzy.

Bożena Dykiel odsłoniła swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd. Nie kryła wzruszenia

Bożena Dykiel ma na koncie ponad 130 ról. Dotychczas występowała w filmach, teatrze i telewizji. Pracowała z wybitnymi reżyserami, takimi jak Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski czy Adam Hanuszkiewicz. Jej działalność artystyczna została doceniona. Podczas ceremonii w Łódzkiej Alei Gwiazd, Bożena Dykiel była niezwykle wzruszona. Z radością skierowała słowa do wszystkich zebranych. "Dziękuję za to, że zaprosiliście mnie do miasta mojej młodości. To dla mnie niezwykle wzruszająca chwila" - powiedziała. Aktorka klęknęła przed swoją gwiazdą i dotykała ją dłońmi.

Doda też niedawno odsłoniła swoją tablicę w Alei Gwiazd. Tak zareagowała

Doda nie kryła radości, gdy okazało się, że otrzyma wyróżnienie w Alei Gwiazd w Opolu. "Wydaje mi się, że marzy o tym każda piosenkarka, bo to jest dla nas taka wisienka na torcie - całej naszej pracy, wszystkich naszych starań, różnych poświęceń estradowych i scenicznych, i nie tylko... Nie mogę się doczekać, tak bardzo się cieszę (...) - przekazała na Instagramie. Samo wydarzenie było pełne emocji. Podczas odsłonięcia gwiazdy z jej pseudonimem w okolicy zebrał się tłum fanów. "Jeden z piękniejszych dni. (...) Odsłonięcie gwiazdy na Alei Gwiazd - kolejne marzenie małej Dorotki spełnione. Jak wam dmuchają w oczy, odwróćcie się do nich seksownym tyłkiem - to dmuchną wam w skrzydła. Niech żyją waszym życiem, a wy spełniajcie marzenia i nigdy się nie poddawajcie" - tak ten dzień podsumowała Doda na profilu na Instagramie.