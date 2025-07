Andrzej Duda powoli kończy swoją prezydencką kadencję. Karol Nawrocki ma zostać zaprzysiężony na urząd prezydenta 6 sierpnia. Ale zanim to nastąpi, Duda wciąż wypełnia swoje oficjalne obowiązki. Jednym z nich była audiencja u papieża Leona XIV, która odbyła się 3 lipca. - To taka specyficzna wizyta prezydencka, (...) z jednej strony powitalna, bo niedawno Ojciec Święty został wybrany, 8 maja zaczął swój pontyfikat. Dla mnie to zarazem wizyta pożegnalna w roli głowy państwa, ostatnia z całą pewnością u Ojca Świętego - przekazał dziennikarzom prezydent cytowany przez Polskie Radio.

Andrzej Duda to kopia papieża Leona XIV? Internauci nie mają złudzeń

Wizyta w Watykanie była jedną z ostatnich zagranicznych wizyt Andrzeja Dudy jako prezydenta. Jak można wnioskować z wypowiedzi polityka, upłynęła w miłej atmosferze, a Duda poprosił papieża, aby nie zwlekał z przyjazdem do Polski. Media obiegły również liczne zdjęcia ze spotkania. Jedno z nich trafiło na oficjalne instagramowe konto Andrzeja Dudy. Uśmiechnięty prezydent pozuje na nim obok Leona XIV. Internauci błyskawicznie ruszyli do komentowania i są niemal zgodni co do jednego - Andrzeja Dudę i papieża łączy niezwykłe podobieństwo. "Ale podobni", "Jak bracia", "Podobni!" - czytamy pod fotografią.

Rzeczywiście, trudno nie dostrzec, że nasz prezydent i nowy biskup Rzymu nieco siebie przypominają. Oprócz podobnego uśmiechu łączą ich także bardzo podobne fryzury, a nawet niemal identyczne okulary, tylko w nieco innych oprawkach. Zgadzacie się?

Leon XIV złamał papieski dress code?

Leon XIV rozpoczął pontyfikat zaledwie 8 maja, a już zdążył wzbudzić pewne kontrowersje. Szerokim echem w mediach odbił się strój, który wybrał na cotygodniową audiencję generalną w Watykanie. 11 czerwca sfotografowano go w czapce drużyny Chicago White Sox, której - pochodzący z Chicago papież - jest wielkim fanem. Dziennikarze CNN komentowali ten fakt, pisząc, że Leon XIV złamał papieski dress code, a także dodali żartobliwie, że stał się "pierwszym papieżem, który stworzył tak swobodne połączenie z sutanną".