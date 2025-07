W mediach społecznościowych pojawiła się niezwykle smutna informacja. Nie żyje Diogo Jota. 28-letni sportowiec zginął w wypadku samochodowym. Piłkarz Liverpoolu F.C. i reprezentacji Portugalii podróżował wraz ze swoim młodszym o dwa lata bratem. Do tragicznej sytuacji doszło na drodze A-52 w regionie Zamora, w północno-zachodniej Hiszpanii. Samochód zjechał z trasy i stanął w ogniu. Obaj zginęli na miejscu. W mediach społecznościowych żony Diogo Joty pojawił się komunikat.

Diogo Jota nie żyje. Piłkarz miał 28 lat

Diogo Jota stanął na ślubnym kobiercu 22 czerwca 2025 roku. W sieci pojawiły się zdjęcia z ceremonii ślubnej. Jota, ubrany w granatowy garnitur, nie krył ogromnego szczęścia. "22 czerwca 2025. Tak na zawsze" - pisał w sieci. Wówczas nikt nie wiedział, że zaledwie dziesięć dni później dojdzie do tragedii. Sportowy dziennik "Marca" podał, że do tragicznego wypadku doszło w czwartkowy poranek na drodze A-52 w pobliżu regionu Zamora w północno-zachodniej Hiszpanii. Fani i środowisko piłkarskie są pogrążeni w żałobie. Głos zabrała już ukochana Joty, Rute Cardaso. Opublikowała w mediach społecznościowych romantyczne nagranie ze ślubu. "Dzień, którego nigdy nie zapomnimy" - napisała.

