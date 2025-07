Paweł Golec z bratem bliźniakiem Łukaszem tworzy jeden z najbardziej znanych duetów na polskiej scenie muzycznej, Golec uOrkiestrę. Muzyk od 2001 roku jest żonaty z Katarzyną Kułaczewską. Para ma dwie córki - Maję i Annę. Starsza z nich, 22-letnia Maja, postanowiła pójść w ślady ojca. Teraz pochwaliła się zakończeniem pewnego etapu w życiu. Właśnie skończyła studia.

Maja Golec właśnie skończyła studia. Posypały się gratulacje

Maja Golec ma powód do dumy. 22-latka właśnie skończyła studia licencjackie. Córka Pawła Golca pokazała zdjęcia z absolutorium i obrony. Maja studiowała na Wydziale Muzycznym na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczyła się na kierunku wokalistyka jazzowa. "Koncerty dyplomowe zagrane, dyplomy odebrane - czy my właśnie skończyliśmy studia?!" - napisała w opisie udostępnionych zdjęć. Wyznała również, jaką ocenę dostała na dyplomie podczas obrony licencjatu. "Dzień dobry, now it’s official [ang. - to już oficjalne]. Licencjat z wokalistyki jazzowej obroniony na 5!" - zdradziła. W sieci pojawiło się mnóstwo miłych komentarzy. Posypały się gratulacje. "Brawo, gratulacje!", "Nie mogło być inaczej" - czytamy.

Maja Golec robi karierę muzyczną. Poszła w ślady sławnego taty

Maja Golec od najmłodszych lat interesowała się muzyką. 22-latka od dzieciństwa uczyła się gry na pianinie i śpiewu. Zadebiutowała na scenie w wieku 15 lat, występując z Pawłem na gali Fryderyków. Potem skupiła się na działalności w mediach społecznościowych, gdzie zdobyła popularność. Obecnie wydaje własne piosenki. 7 czerwca wystąpiła na scenie koncertu Telewizji Polskiej "Wyspa dzieci - muzyczni spadkobiercy zespołu 2 plus 1". Na scenie w Ostródzie wystąpili m.in. Andrzej Rybiński, Kayah, Ania Rusowicz, Halina Mlynkova, Kamil Bednarek i Andrzej Piaseczny. 22-latka miała okazję zaśpiewać obok wielkich gwiazd polskiej sceny muzycznej.