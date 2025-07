Marina i Wojciech Szczęsny bardzo często podróżują. Wiele razy zmieniali także miejsce zamieszkania. Wszystko przez wymagającą pracę bramkarza, który obecnie występuje w FC Barcelonie. To właśnie transfer do tego klubu sprawił, że Szczęśni na dobre przenieśli się do słonecznej Hiszpanii. Zakochani i ich dzieci mieszkają w pięknej willi. Mają do dyspozycji basen, w którym chętnie się relaksują, o czym więcej przeczytacie tutaj. Mimo tego że piłkarz i wokalistka nie mieszkają na co dzień w Polsce, to często odwiedzają rodzinę. Nie muszą się martwić o lokum, ponieważ mają tutaj piękną nieruchomość.

Marina chętnie pokazywała kadry domu. Nieruchomość robi wrażenie

Dom Szczęsnych w Polsce jest położony z dala od miejskiego zgiełku. W otoczeniu nieruchomości znajduje się las. Wokalistka i bramkarz mają do dyspozycji duży ogród, w którym nie brakuje atrakcji, m.in. podgrzewanego basenu, grilla oraz małego placu zabaw. Wnętrze domu również robi wrażenie. Jest niezwykle przytulne. W środku dominują jasne kolory. W salonie znajdują się: kominek, duża kanapa oraz spory telewizor, który z pewnością umila rodzinne seanse w domu Szczęsnych. "Niestety nie mieszkamy tam na co dzień. Jest to nasz dom sezonowo-weekendowy. Uwielbiam się tam regenerować i wyciszać, bajka" - pisała o domu Marina. Zdjęcia luksusowej nieruchomości znajdziecie w naszej galerii.

Marina szczerze o macierzyństwie. "To jest coś absolutnie cudownego"

Jakiś czas temu Marina porozmawiała z "Vivą!". Wokalistka podkreśliła, że stawia swoją rodzinę na pierwszym miejscu. Wyjawiła, jak zmieniło ją macierzyństwo. "To jest coś absolutnie cudownego, choć też bardzo wyczerpującego, czego nie da się opisać komuś, kto nie ma dzieci i nigdy tego nie zrozumie. Ale wiem, że to też nie jest dane każdemu. Wydaje mi się, że to po prostu trzeba mieć w sobie. Ale to jest taki ogrom miłości, który jest połączony ze strachem, bo już zawsze będziesz się bać o swoje dziecko. I nigdy już w pełni nie będziesz sobą, bo jakaś cząstka ciebie zawsze będzie tęsknić za swoim dzieckiem" - powiedziała żona Wojciecha Szczęsnego.