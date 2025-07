Robert Stockinger jest charyzmatycznym prowadzącym "Pytanie na śniadanie". Dziennikarz podbił swoją pracą serca telewidzów, stając się tym samym dość popularnym. Co ważne, jeszcze przed tym zdobył spore doświadczenie - pracując m.in. jako reporter "Dzień dobry TVN". Obecnie działalność Stockingera w mediach społecznościowych obserwuje ponad 40 tysięcy fanów. W najnowszym poście dziennikarz postanowił podzielić się z nimi smutną wiadomością.

Robert Stockinger wyjawił, że w jego domu doszło do wypadku. "Jak z koszmaru"

1 lipca obchodziliśmy w Polsce Dzień Psa. Świętowała go również rodzina Stockingera, których pupilem jest mała suczka o imieniu Bajka. Niestety, jak poinformował dziennikarz - w dzień święta szczeniaka doszło do tragicznego wypadku. "To był światowy dzień psa jak z koszmaru. Łzy, ból i stres. Nasza kruszyna złamała łapę" - opisał na Instagramie Stockinger, zamieszczając do tego serię zdjęć pieska u weterynarza. Prezenter wyjaśnił dalej, co dokładnie się wydarzyło. "Ganiała się z dzieciakami i wsadziła nóżkę w zamykające się drzwi. Natychmiast ruszyliśmy do weterynarza i na szczęście szybko dostała pomoc. Łapka została unieruchomiona na kilka tygodni. Biedna Bajeczka" - dopisał Stockinger.

W komentarzach prędko zaroiło się od słów wsparcia od obserwatorów dziennikarza. "Dużo zdrowia dla Bajeczki!", "Bidulka", "Malutka, słodziutka, oby szybko się zagoiło", "Szybkiego powrotu do zdrowia dla biednej Bajeczki", "Będzie na pewno dobrze! Dużo siły i zdrowia" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Robert Stockinger informował niedawno o konflikcie w rodzinie. "Ten dzień musiał w końcu nastąpić"

Jak wspominaliśmy, Stockinger chętnie dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami i filmikami z codziennego życia jego rodziny. Końcem czerwca bieżącego roku opowiedział swoim obserwatorom o konflikcie, do którego miało podejść pomiędzy nim a jego żoną Patrycją. Poszło o pracę. - Ten dzień musiał w końcu nastąpić i to właśnie dzisiaj się wydarzy. Dzisiaj dochodzi do naszego rodzinnego, wewnętrznego konfliktu oglądalnościowego telewizyjnego, bo Patrycja jest w poranku newsowym. Ja jadę do "Pytania". No i teraz wybierz mądrze. Wolisz morning show o poranku czy garść informacji? - skomentował żartobliwie Stockinger. Przypomnijmy, że jego małżonka zaliczyła niedawno debiut na antenie TVN24. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Potwierdziły się doniesienia ws. żony Stockingera. Fani wzruszeni".