Marta Manowska zyskała sporą popularność za sprawą prowadzenia takich show jak "Rolnik szuka żony" oraz "Sanatorium miłości". Dziennikarka prędko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji TVP, podbijając przy tym serca telewidzów. Choć Manowska udziela się aktywnie w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją ponad 200 tysięcy osoby - stara się też dbać o prywatność. Niedawnym postem mogła więc mocno zaskoczyć obserwatorów.

Marta Manowska udostępniła zdjęcie z pierścionkiem. Dodała tajemniczy podpis

Manowska uważnie udostępnia treści w mediach społecznościowych, dbając o to, by nie pokazywać w nich za dużo tzw. prywaty. Zaskoczeniem dla jej obserwatorów mogło więc okazać się opublikowane 1 lipca InstaStories gwiazdy. Manowska relacjonowała co aktualnie porabia, gdy nagle na jej profilu pojawiło się zdjęcie dłoni dziennikarki ze srebrnym pierścionkiem na palcu. "Jurata jest ze mną" - podpisała fotografię Manowska, nie zdradzając, czy pierścień może oznaczać coś więcej. Internauci zaczęli się nad tym głowić, gdyż znalazł się on na palcu, na którym normalnie nosi się pierścionek zaręczynowy. Dziennikarka nie odniosła się jednak do tych spekulacji.

Marta Manowska wyjawiła prawdę o życiu prywatnym. "Chciałabym mieć taką swoją część"

Jak wspominaliśmy, Manowska stara się oddzielać sprawy zawodowe - o których mówi w mediach - od spraw prywatnych. Więcej na ten temat opowiedziała nam podczas wywiadu na wiosennej prezentacji programów TVP w marcu bieżącego roku. Pytając Manowską o "Sanatorium miłości", reporterka Plotka zagadnęła też dziennikarkę o jej sprawy miłosne. Gwiazda jasno wyjaśniła nam, dlaczego nie komentuje tego aspektu życia. - Zawsze miałam poczucie, że jest moja praca, którą kocham, a życie prywatne jest prywatne, jak sama nazwa wskazuje. Chciałabym, żeby tak pozostało - podkreśliła Manowska, wyjaśniając dalej, co jest przy tym dla niej najważniejsze. - Chciałabym mieć taką swoją część. Przyjaciół, związki, książki i podróże to są cztery tematy, które bardzo chcę mieć dla siebie. Na razie, chwała Bogu, się udaje! - stwierdziła prowadząca.