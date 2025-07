Po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich cały czas rośnie zainteresowanie opinii publicznej jego żoną - Martą Nawrocką. Kobieta zyskała wielu fanów w mediach społecznościowych, którzy regularnie się z nią kontaktują. Obywatele zastanawiają się, jaką pierwszą damą będzie Nawrocka. Pod najnowszym wpisem na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci wystosowali specjalną prośbę.

REKLAMA

Zobacz wideo Surnik nie ogląda "halo tu Polsat". Wbiła szpilę. "Jestem zwolenniczką estetyki, która mniej mnie razi w oczy"

Marta Nawrocka dostała mnóstwo komentarzy od fanów. Proszą ją o pomoc

Marta Nawrocka opublikowała post ze swoim pupilem z okazji Dnia Psa. "Dbajcie o swoje czworonogi!" - podkreśliła na Instagramie. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci opowiadali o swoich psach i zachwycali się wpisem Nawrockiej. Nie zabrakło jednak poważnych tematów. Wiele osób wystosowało apel do kobiety. Internauci zachęcili Nawrocką do działania w kwestii praw zwierząt w Polsce. "Może uda się w końcu pani zmienić coś w tym naszym kraju odnośnie zwierząt, bardzo na to liczę!", "W pani duża nadzieja, żeby stworzyć kampanie edukacyjne i zaprzestać szkodzić zwierzętom! Bardzo o to prosimy!", "Oby udało się ustanowić porządnie prawa zwierząt w tym kraju" - czytamy.

Marta Nawrocka ma swój własny styl. Ewa Rubasińska-Ianiro go oceniła

Ewa Rubasińska-Ianiro przeanalizowała styl Marty Nawrockiej. W rozmowie z Plotkiem wyznała, że przyszła pierwsza dama zna modowe zasady, które są dostosowane do jej fizjonomii. Z tego względu wie, jak dobrze się ubrać. "Po analizie jej poczynań stylizacyjnych zdecydowanie chciałabym polecić te wybory innym poszukującym we mgle paniom, które mają podobną do niej figurę, czyli w tym przypadku w formie pełnej klepsydry, żeby dostały konkretne przykłady, co mogą ubierać na różne okazje. Bardzo dobrze sobie radziła do tej pory i wydaje się, że potem może być chyba tylko lepiej, bo moda jest taką cudowną sferą, gdzie tylko lustro ma rację! (...) Patrząc na Instagram Marty Nawrockiej, podsumowanie jej stylu jest proste. Ona przestrzega i praktycznie używa zasad, które dotyczą jej figury i koloru włosów!" - przekazała Rubasińska-Ianiro. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Wachowicz była rzeczniczką rządu, teraz radzi Nawrockiej. "Udawanie kogoś, kim się nie jest..."