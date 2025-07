Joanna Przetakiewicz po raz kolejny pokazała, jak wygląda jej luksusowe życie. Tym razem celebrytka została zauważona na Dworcu Centralnym w Warszawie, gdzie spieszyła się na pociąg do Rudy Śląskiej. Czekało ją tam spotkanie w ramach Ery Nowych Kobiet. Jeden szczegół jednak zwrócił uwagę wszystkich.

Joanna Przetakiewicz wsiadła do pociągu z wałkiem na głowie. Uwagę przykuła jej torebka

Dla wielu fanów celebrytki zaskakujące może wydawać się to, że zamiast korzystać z prywatnego kierowcy, jak zwykle bywa w przypadku gwiazd, milionerka wybrała podróż koleją, czym pochwaliła się na Instagramie. Jej stylizacja również była nietypowo casualowa - miała na sobie prostą bluzę, legginsy i białe sneakersy. Na głowie miała wałek, a makijaż nałożyła dopiero w trakcie podróży. W przedziale wyciągnęła puder od Chanel. Jednak jedno pozostało bez zmian - luksusowy dodatek w postaci pomarańczowej torebki Hermes, wartej około 130 tysięcy złotych, która jednoznacznie podkreśliła status celebrytki i jej zamiłowanie do ekskluzywnych akcesoriów. Zdjęcia zobaczycie tutaj:

Joanna Przetakiewicz zareagowała na teorie spiskowe na temat Jana Kulczyka

Joanna Przetakiewicz przez wiele lat była partnerką Jana Kulczyk. Najbogatszy Polak zmarł 29 lipca 2015 roku w wyniku powikłań po zabiegu kardiologicznym przeprowadzonym w Wiedniu. Mimo to przez lata krążyły teorie spiskowe, że miliarder wcale nie umarł, a jego śmierć została sfingowana. Do tych pogłosek w 2022 roku odniosła się w końcu Joanna Przetakiewicz. - Słyszę to ciągle. Może to jest tak, że tęsknimy za osobowościami, których jest coraz mniej, tęsknimy za ludźmi, którzy bardzo dużo dobrego wnieśli do publicznego życia, kulturalnego życia, biznesowego życia. Może też jest tak, że wszystkim się wydawało, że Jan jest tak bogaty i w zasadzie mógł sobie kupić każdy szpital w Stanach Zjednoczonych, to czemu zmarł tak nieprzewidywalną, dziwną i niepotrzebną śmiercią. Myślą, że może to zostało sfingowane - przyznała Przetakiewicz w rozmowie z Kubą Wojewódzkim. CZYTAJ TEŻ: Przetakiewicz przemówiła po latach. Ujawniła, czemu rozstała się z Kulczykiem