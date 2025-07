Maja Ostaszewska to jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek, która została dwukrotnie wyróżniona Orłem, nagrodą filmową, która dorocznie przyznawana jest przez Polską Akademię Filmową. Ostatnio Ostaszewska opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia w nowej fryzurze i zachwyciła swoich fanów nie tylko odświeżonym kolorem, ale także grzywką. Więcej zobaczysz tutaj. Nie wszyscy wiedzą, że aktorka ma znaną i utalentowaną siostrę oraz szwagra. Partnera Tatiany Ostaszewskiej-Mosak możecie kojarzyć z popularnego programu.

Szwagier Mai Ostaszewskiej występował w popularnym show TVN. To znany ekspert

Maja Ostaszewska wychowała się w domu pełnym dzieci. Aktorka ma dwie siostry, Tatianę oraz Matyldę, i brata Jakuba. Jedna z sióstr Ostaszewskiej związała się z Piotrem Mosakiem, ekspertem w dziedzinie psychologii, którego możecie doskonale kojarzyć z wywołującego kontrowersje show TVN "Ślub od pierwszego wejrzenia", w którym uczestnicy poznają swoich partnerów dopiero w urzędzie stanu cywilnego. Mosak był jednym z ekspertów, który łączył uczestników w pary i pomagał im w trakcie całego procesu. Ostatecznie podjął decyzję o odejściu z show. Tatiana Ostaszewska jest związana z Piotrem Mosakiem już od ponad 30 lat. Jakiś czas temu mężczyzna wyjawił, w czym tkwi sekret trwałości ich relacji.

Co nas trzyma? Myślę, że wspólna definicja związku i miłości, do której razem dochodziliśmy i dojrzewaliśmy. Po pierwsze ciągła chęć rozmawiania, wyjaśniania, pytania. I totalne zainteresowanie odpowiedziami na pytania, czyli zdaniem drugiej strony.

"Nie zawsze idzie to w parze ze zrozumieniem, ale zawsze z akceptacją. (...) A to wyzwala otwartość na wyciąganie ręki, przepraszanie, dogadywanie się. Ciągła potrzeba bycia razem, doświadczania, przeżywania, pokazywania sobie piękna świata, wracania do siebie" - napisał na Instagramie.

Siostra Mai Ostaszewskiej z mężem tworzy duet nie tylko w życiu, ale także w pracy

Tatiana Ostaszewska-Mosak i Piotr Mosak poznali się jeszcze podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Para prowadzi razem także praktykę terapeutyczną w Warszawie, obydwoje są doświadczonymi psychologami. Siostra Mai Ostaszewskiej ma na swoim koncie także publikację książki "Droga ku płodności". Na studiach specjalizowała się w psychologii klinicznej zdrowia, a od wielu lat jest aktywnie zaangażowana w działanie w Polskim Towarzystwie Psychologów Niepłodności. ZOBACZ TEŻ: Ostaszewska pokazała syna. Franciszek to tegoroczny maturzysta