To nie były plotki! Hubert Urbański przechodzi do Polsatu

W poniedziałek 30 czerwca gruchnęła wiadomość, że Hubert Urbański odchodzi ze stacji TVN niemal po 30 latach pracy. Na Instagramie opublikował post, w którym pożegnał widzów oraz współpracowników. "Szanowni, po 26 latach żegnam się z TVN - ze stacją, w której przeżyłem swoje najlepsze chwile zawodowe. Ludzie, których tam spotkałem, z którymi pracowałem, wszyscy bez wyjątku od pierwszych dni obdarzyli mnie zaufaniem, wyrozumiałością, cierpliwością, ale przede wszystkim sercem i dobrocią - to był zaszczyt i przyjemność pracować z wami" - napisał. Teraz już wiadomo, że plotki się potwierdziły.

REKLAMA

Zobacz wideo Alek Baron o zmianach w "The Voice Senior" i "The Voice Kids". "Każda zmiana to zmiana na lepsze". Mówi, co sądzi o Nataszy Urbańskiej

Ale wiadomość! Hubert Urbański przenosi się z "Milionerami" do Polsatu

Już chwilę po instagramowym poście Huberta Urbańskiego pojawiły się pierwsze plotki, które dotyczyły zawodowej przyszłości prezentera. Wtedy bowiem udało nam się nieoficjalnie ustalić, że na korytarzach stacji TVN mówi się o przejściu Huberta Urbańskiego do konkurencyjnej telewizji Polsat. Wszystko przez to, że gdy skończyła się licencja "Milionerów", Polsat prędko ją wykupił. Właśnie dlatego Hubert Urbański miał zdecydować, że przechodzi do konkurencji. Teraz serwis Pomponik potwierdził te doniesienia.

Fani Huberta Urbańskiego i "Milionerów" nie muszą się więc martwić, że ich ulubiony program będzie prowadzony przez kogoś innego. Pewne już jest bowiem, że to właśnie Hubert Urbański, który od lat związany jest z formatem, dalej będzie się w nim pojawiał.

"Milionerzy" w Polsacie. Edward Miszczak nie krył radości

Edward Miszczak, który jest dyrektorem programowym Telewizji Polsat, nie ukrywał radości, że teraz będzie można oglądać "Milionerów" w Polsacie. "Mieć 'Milionerów' w swojej stacji to marzenie każdego nadawcy. Polsat zawsze potrafił doskonale odczytywać oczekiwania widzów i odpowiadać na nie. Widzowie chcą teleturniejów, co pokazują wyniki oglądalności, a 'Milionerzy' to teleturniej doskonały, dlatego nie mogliśmy nie stanąć do walki o ten format. Bardzo się cieszę, że 'Milionerzy' będą u nas i wiem, że widzowie też się ucieszą" - powiedział. Pomponik ustalił także, że transfer Huberta Urbańskiego ma być ogłoszony oficjalnie i to w wyjątkowy sposób. Nie są jednak znane szczegóły.