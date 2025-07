Sylwia Bomba wybuchła, gdy zobaczyła wywiad z Maciejem Pelą. Ostro go podsumowała

Maciej Pela udzielił szczerego wywiadu Żurnaliście i wylało się na niego wiadro pomyj. Tancerz opowiedział bowiem ze szczegółami o małżeństwie z Agnieszką Kaczorowską. Nie spodobało się to już Blance Lipińskiej, która ostro uderzyła w tancerza. Teraz z kolei głos zabrała Sylwia Bomba.

Zobacz wideo Maciej Pela przyznaje się do łez. "Zdarzało mi się płakać z bezsilności, kiedy czułem, że nie mogę nic"

Sylwia Bomba obejrzała wywiad z Maciejem Pelą. Nie przebierała w słowach

Sylwia Bomba postanowiła obejrzeć wywiad Żurnalisty z Maciejem Pelą. Wtedy nie wytrzymała i skomentowała instagramową rolkę na profilu dziennikarza. Nie przebiera w słowach i uderzyła zarówno w tancerza, jak i Agnieszkę Kaczorowską. Najwyraźniej postanowiła nie stawać po żadnej ze stron. Zwróciła za to uwagę, że na ich konflikcie najbardziej cierpią córki pary.

"Według mnie: obydwoje siebie warci. Żadne nie jest ani bardziej powściągliwe, ani mniej cyniczne. Szkoda dziewczynek" - napisała i nawiązała przy okazji do swojego rozstania. "Dostawałam dziesiątki propozycji finansowych i okładek, aby pójść powiedzieć, co się wydarzyło: nigdy tego nie zrobiłam, bo mam córkę i nigdy tego nie zrobię. Rozumiem rozczarowanie, żal, poczucie niesprawiedliwości, ale chyba zabrnęło to za daleko jak dla mnie" - podsumowała.

Internauci popierają Sylwię Bombę. Zgadzają się z jej opinią

Pod komentarzem Sylwii Bomby pojawiło się już mnóstwo opinii innych internautów. Widać wyraźnie, że większość z nich zgadza się z opinią celebrytki. "Bomba jak zwykle w punkt", "Myślę, ze to już nie jest nawet żal czy rozczarowanie pani Sylwio, to już jest rozpacz i tak jak pani pisze, zaszło to już znacznie za daleko", "Idealne podsumowanie... Nieważne, co by się nie działo między dorosłymi, dla dzieci zawsze będzie to mama/tata. Dlaczego one mają zbierać po głowie za to, że rodzice nie potrafią się powstrzymać? Brak słów" - piszą internauci. Jedna z kobiet zwróciła jednak uwagę, że Sylwia Bomba sama mówi wprost o konfliktach. "Pani sama opowiada o konfliktach w mediach... O rzeczach, które mogłyby zostać między zainteresowanymi. Tak samo było z Lili Antoniak. Niby niewinne wywiady, a jednak szpileczka wbita" - napisała. "Tylko że konflikt między Sylwią a Lili nie uderzył w dzieci - o taka różnica" - zwróciła uwagę inna internautka.