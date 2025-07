W miniony weekend Edyta Herbuś wraz ze swoim partnerem, Piotrem Bukowieckim, bawiła się na weselu przyjaciół w Gdyni. Na Instagramie pokazała kilka kadrów z tego wydarzenia, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć jej stylizację. Nie da się ukryć, że w złocie od stóp do głów wyglądała zjawiskowo i z pewnością przyćmiła pannę młodą.

Zobacz wideo Herbuś obawia się utraty posady w TVP? „Nie czuję się zagrożona"

Edyta Herbuś cała na złoto. Tak wyglądała na weselu znajomych

Edyta Herbuś zaprezentowała się na ślubie w długiej sukni z kwadratowym dekoltem. Kreacja była złota i błyszcząca, a do tego miała długi szal, którym artystka dopełniła swoją stylizację, rezygnując z biżuterii. Edyta Herbuś wyglądała niczym hollywoodzka gwiazda na oscarowej gali, więc można podejrzewać, że oczy wszystkich były zwrócone właśnie w jej stronę podczas weselnego przyjęcia.

"Dzień był słoneczny, suknia złocista, a młoda para najpiękniejsza. Sto lat Monia i Piotr. Kiedy jest miłość, to wszystko się zgadza" - napisała tancerka na Instagramie, a w dalszej części wpisu podzieliła się z fanami swoimi filozoficznymi przemyśleniami. "Podobno nasze życie jest takie, jakim uczyniły je nasze myśli... Moje mi się ostatnio podoba jeszcze bardziej. A im więcej się dzielę, tym czuję się szczęśliwsza" - podsumowała.

Fani zachwycają się Edytą Herbuś. Posypały się komplementy

W komentarzach fani piali z zachwytu, widząc zdjęcia Edyty Herbuś. "Piękna sukienka!", "Boska!", "Jest pani prześliczna", "Edziuniu, jesteś cudowna i elegancka, bardzo cię lubię i cenię za wszystko!", "Cudna ty", "Edytka, wyglądasz olśniewająco" - pisali. Jedna z fanek postanowiła za to spytać Edytę Herbuś o jej ślubne plany. "Edzia, kiedy twój ślub? Pięknie... Wszystkiego najlepszego dla młodej pary" - napisała. Tancerka postanowiła zareagować. "Kto to wie..." - napisała. Warto dodać, że Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki są razem od ośmiu lat. Para poznała się pod koniec 2017 roku. Co ciekawe, ich znajomość zaczęła się od propozycji zawodowej. Piotr Bukowiecki chciał, żeby Edyta Herbuś poprowadziła koncert, który produkował. Na tym jednak się nie skończyło, a ich relacja szybko zamieniła się w romantyczną. "Życie jest pełne niespodzianek. Dla nas to też było zaskoczenie" - wyznała tancerka.