W ciągu ostatnich miesięcy w życiu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wiele się działo. Para toczy sądową batalię z byłą żoną prezentera Pauliną Smaszcz. Kurzajewski zarzucił jej naruszanie dóbr osobistych. W jednym z ostatnich wywiadów dziennikarka zmieniła podejście i podkreśliła, że życzy parze wszystkiego, co najlepsze. "Ja nawet mogłabym zostać świadkiem na ich ślubie, gdyby mnie poprosili. Naprawdę życzę im, żeby było im jak najlepiej. Uważam, że jak mojemu byłemu mężowi będzie dobrze, to będzie też dobrze moim dzieciom. Ja chcę, żeby oni mieli dobre kontakty z ojcem" - wyjawiła w rozmowie z "Party". Cichopek i Kurzajewski skutecznie odrywają się od tego typu dramatów i skupiają się na nagrywaniu zabawnych filmików do sieci. Te niestety nie u wszystkich znajdują aprobatę.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda znów będzie szukać miłości w Polsacie? Mówi o "pasożytach"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski odtworzyli popularny w sieci trend

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są aktywni w sieci i często angażują się w różnego rodzaju kampanie reklamowe, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy remontowali swój nowy dom i korzystali z różnego rodzaju współprac. Co jakiś czas pojawiają się także filmiki z poradami, czy też otworzenie któregoś z popularnych na platformie TikTok trendów. Ostatnio para postanowiła nagrać taneczne wideo z użyciem dźwięku, który trenduje na platformie. Katarzyna Cichopek pojawiła się na nagraniu w spódnicy w zwierzęcy print, po czym para wykonana kilka gestów, nawiązujących do trendu. Wygląda jednak na to, że poczucie humoru pary nie zostało docenione przez wszystkich.

Cichopek i Kurzajewski zasypani krytycznymi komentarzami. "To jest żenujące"

W sekcji komentarzy pod nagraniem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego pojawiło się bardzo dużo komentarzy internautów. "To już trochę żenujące jest", "Już nie wiecie, jak zwrócić na siebie uwagę", "Kurzajewski wypadł sztywno" - oceniła część widzów. Para nadal może liczyć także na wsparcie i miłe słowa. "Super, cieszycie się szczęściem i miłością", "Najważniejsze, że jesteście szczęśliwi", "Uwielbiam wasze poczucie humoru. Mistrzostwo" - czytamy.