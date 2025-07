Jakub Rzeźniczak zdecydował dołączyć do burzy internetowej dookoła rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Przypomnijmy, że kontrowersje wokół rozwodu pary na nowo odżyły po publikacji wywiadu z Pelą w podcaście Żurnalisty. Były mąż gwiazdy rzucił w rozmowie nowe światło na szczegóły rozpadu ich małżeństwa, wbijając przy tym mocno szpilę Kaczorowskiej. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Pela nie wytrzymał i uderza w Kaczorowską. 'Poleciała do Belgii, żeby z tym typem pójść do łóżka'. Dalej jeszcze mocniej". Teraz trzy grosze do całej sprawy dorzucił Rzeźniczak.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Pela o swoim pierwszym wywiadzie. "Korzystam, zrobiłem to celowo, nikt mnie nie zmusił" [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Jakub Rzeźniczak broni Agnieszkę Kaczorowską? Opublikował wymowny wpis

Po premierze wywiadu Peli wiele osób publicznych poczuło potrzebę zabrania głosu na temat jego związku z Kaczorowską. Nie umknęło to uwadze Rzeźniczaka, który również zdecydowała skomentować aferę w poście na Facebooku. "Wytłumaczcie mi czemu celebryci (nie mylić z gwiazdami, bo gwiazdą to jest Pazura, Linda, Steczkowska) muszą komentować wszystko, a szczególnie życie innych ludzi? Pani Kaczorowska się rozwodzi, a już wszystkie gwiazdy zdążyły to komentować? Nie można zająć się sobą? Mówić o własnych sukcesach, porażkach w życiu?" - napisał w poście z 30 czerwca piłkarz, wywołując tym samym dyskusję w komentarzach.

Część internautów widocznie stawia się w tej sprawie po stronie Agnieszki, podczas gdy druga część popiera Macieja Pelę. W odpowiedzi do wpisu jednego z użytkowników Rzeźniczak niejako ujawnił, że zalicza się do tej pierwszej grupy. "Myślę że gdyby nie hipokryzja i ogólny styl bycia pani Kaczorowskiej, to takiej sensacji by to nie wzbudzało, (...)" - napisał internauta pod postem sportowca. Ten krótko mu odpisał, wstawiając się za aktorką. "Tylko chyba pani Kaczorowska to się za dużo nie wypowiada" - skomentował Rzeźniczak.

Maciejowi Peli oberwało się od Blanki Lipińskiej. Tak skomentowała jego wywiad

Do grona celebrytów, o których wspomniał w poście Rzeźniczak możemy zaliczyć m.in. Blankę Lipińską. Zapytana przez swoich obserwatorów na Instagramie, czy oglądała wywiad Peli u Żurnalisty odpowiedziała im z pewną dozą przekąsu. "Wywiad gościa, który zasłynął jako były mąż aktorki z 'Klanu', a teraz opowiada o ich życiu prywatnym i intymnych sprawach? Nie, nie widziałam!" - napisała na InstaStories Lipińska, dodając do tego płaczącą ze śmiechu emotikonę.