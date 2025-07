W sobotę, 28 czerwca, Katarzyna Bosackapo raz drugi stanęła na ślubnym kobiercu. Choć mało kto wiedział, że takie ma plany, dziennikarka pochwaliła się tym faktem na Instagramie, wrzucając zdjęcie z ukochanym Tomaszem Makulskim i pisząc: "I żyli długo i szczęśliwie!". Wiadomo już, że po ślubie odbyło się wesele w ogrodzie, podczas którego Katarzyna Bosacka zaprezentowała dwie kreacje. Nie zabrakło też dwóch tortów. Teraz natomiast wyszło na jaw, co w tym wyjątkowym dla Katarzyny Bosackiej dniu robił jej były mąż, Marcin Bosacki.

Katarzyna Bosacka balowała, a jej były mąż... oddawał hołd

Katarzyna i Marcin Bosaccy byli małżeństwem przez 26 lat, więc wiadomość o ich rozstaniu w 2023 roku wywołała niemały szok. W końcu wydawało się, że byli wyjątkowo zgraną parą i wychowali razem czworo dzieci. Okazało się, że Marcin Bosacki miał odejść do innej kobiety, z którą już zdążył się rozstać. Tymczasem Katarzyna Bosacka zawalczyła o siebie i układa życie u boku ukochanego Tomasza Makulskiego. "Było, minęło, po co rozgrzebywać stare rany? Jestem już w zupełnie innym miejscu. Przeszłam przez traumę, potem długą terapię, wróciłam do zdrowia psychicznego, jestem w nowym, bardzo udanym związku, w którym znalazłam spokój i miłość" - mówiła w rozmowie z Shownews.pl.

Nie wiadomo jednak, jakie relacje ma obecnie Katarzyna Bosacka z byłym mężem. Pewne jest natomiast, że polityk w żaden sposób nie zareagował publicznie na wiadomość o ślubie byłej żony. Nie pojawił się też oczywiście na ceremonii. W tym dniu miał inne plany, czym pochwalił się na platformie X. Okazało się, że wybrał się do Poznania, gdzie oddał hołd uczestnikom poległym podczas Poznańskiego Czerwca 1956. "Złożyliśmy dziś hołd - i kwiaty - uczestnikom i poległym podczas Poznańskiego Czerwca 1956 - w 69. rocznicę. To zawsze honor oraz radość uściskać i porozmawiać z Aleksandrą Banasiak - bohaterską pielęgniarką z tamtych dni. To w Poznaniu rozpoczął się, kończąc stalinizm, marsz ku polskiej Wolności w roku 1989" - napisał wiceminister spraw zagranicznych.

Katarzyna Bosacka przemówiła po ślubie. Dodała długi wpis

Gdy po ślubie opadły już emocje Katarzyna Bosacka opublikowała wpis na Instagramie. Zwróciła się w nim do swoich bliskich. "Kochana rodzino, drodzy przyjaciele, mili znajomi i nieznajomi! Dziękujemy za morze wspaniałych życzeń, który zalewa nas jeszcze dzisiaj. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim za każde dobre słowo, za każde serduszko i uśmiech, a było ich w sumie kilkadziesiąt tysięcy!" - napisała wdzięczna Bosacka. Następnie przeszła do przeprosin. "Przepraszamy, że nie możemy odpowiedzieć na każdy wyraz sympatii, ale pamiętajcie dobro zawsze wraca! Życzymy więc i wam prawdziwego szczęścia i prawdziwej miłości, która istnieje naprawdę. Wiemy coś o tym! Ściskamy wszystkich. Kasia i Tomek" - dodała.