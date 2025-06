Ewa Skibińska to znana aktorka, która wystąpiła w wielu produkcjach. Widzowie oglądali ją m.in. w "Pierwszej miłości", "Plebanii" oraz "Na dobre i na złe". Oprócz kariery w branży filmowej Ewa Skibińska prężnie działa także w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 22 tysiące użytkowników. To właśnie na tej platformie aktorka pochwaliła się ostatnio kadrami z sesji zdjęciowej.

Ewa Skibińska zachwyciła internautów nową sesją zdjęciową. "Piękna jesteś"

Na zamieszczonych kadrach Ewa Skibińska pozowała w stylowej marynarce, rajstopach oraz wysokich szpilkach. Aktorka siedziała na przezroczystym krześle. Niektórzy stwierdzili, że kadry z sesji zdjęciowej przypominały słynne ujęcia z produkcji "Nagi instynkt". Pod publikacją Ewy Skibińskiej zaroiło się od pozytywnych komentarzy internautów, którzy pochwalili nienaganną sylwetkę 62-letniej aktorki. "Brawo za odwagę", "Cudowna jesteś", "Elegancko", "Świetną masz figurę", "Petarda", "Czad", "Ewa, piękna jesteś", "Wow" - pisali. A jak Wam podoba się sesja Ewy Skibińskiej? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Ewa Skibińska o pokazywaniu ciała. "Każdy ma inne granice"

W 2022 roku Ewa Skibińska udzieliła bardzo szczerego wywiadu, w którym opowiedziała o swoim stosunku do cielesności. "Każdy ma inne granice. Moje nie zostają wówczas przekroczone, ponieważ pracuję ciałem. Media nie kłamią, gdy piszą 'Skibińska lubi swoje ciało'. Kocham je, dopieszczam i uważam, że trzeba o nie bardzo dbać, bardzo uważać. Z jednej strony mądrze akceptować, z drugiej pracować nam nim. Ruch jest dla mnie szalenie ważny. Umarłabym bez niego. Dostarcza mi endorfin, dopaminy. Nie piję, nie palę, w marcu rzuciłam cukier i wszelkie jego zamienniki. Jestem dumna, że wytrwałam i robię dla siebie coś dobrego" - powiedziała aktorka w rozmowie w ramach cyklu "Między nami" dla WP Kobieta. Jak reaguje na negatywne komentarze? "Tu jestem bardzo ostra. Cenzuruję swoje media społecznościowe. Gdy reakcja mi się nie podoba, wyłączam komentarze" - powiedziała.