Nie jest tajemnicą, że członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej z dużym, nawet wieloletnim wyprzedzeniem planują swoje ceremonie pogrzebowe. Nie inaczej jest w przypadku króla Karola III, którego procedury związane z pogrzebem zostały określone mianem operacji Menai Bridge. Teraz "The Telegraph" dotarł do szczegółów, które są z nimi związane. Rodzina królewska i poddani mogą być zaskoczeni.

Pogrzeb króla Karola III. Wyciekły plany związane z księciem Harrym

"The Telegraph" uzyskał informacje, z których wynika, że król Karol III nie tylko ma nadzieję na pojednanie ze swoim młodszym synem, księciem Harrym, ale także uwzględnił go w planach dotyczących swojej ceremonii pogrzebowej. Jak się okazje, książę Harry, Meghan Markle i ich dzieci będą mieć ważne zadania do wykonania podczas tego wydarzenia. "The Telegraph" donosi bowiem, że Harry ma iść u boku księcia Williama podczas procesji przez Londyn. Do tego razem z Meghan Markle ma wziąć udział w rodzinnym czuwaniu przy trumnie w Westminster Hall. To jednak nie koniec, bo oboje dostaną też ważne role podczas samego pogrzebu.

Król Karol III dokładnie wszystko zaplanował, ale jak podkreśla "The Telegraph", plany nie zostały jeszcze sfinalizowane, mogą więc ulec jeszcze różnym modyfikacjom. Wiadomo już jednak, że przemyślał nawet kwestie związane z długością żałoby czy wziął pod uwagę aspekty środowiskowe. "Pogrzeb Karola III odbędzie się zgodnie ze schematem ustalonym w ramach operacji Menai Bridge. Monarcha wprowadził jednak kilka zmian, aby odzwierciedlić własne przekonania i wartości. Zwłaszcza głębokie zaangażowanie w sprawy środowiskowe zostanie docenione poprzez włączenie ekologicznych, zrównoważonych elementów w trakcie ceremonii, tam, gdzie to możliwe" - informuje "The Telegraph". Król Karol III planuje też skrócić okres żałoby, która ma trwać od chwili jego śmierci do pogrzebu, który ma się odbyć za 10 lub 11 dni. Zupełnie inaczej było w przypadku jego matki, królowej Elżbiety II. Wtedy bowiem okres żałoby zakończył się tydzień po ceremonii pogrzebowej.

Król Karol jest ciężko chory. Wykryto u niego nowotwór

5 lutego świat obiegła wiadomość o chorobie króla Karola III. Wtedy wyszło bowiem na jaw, że zmaga się on z nowotworem. I choć źródła związane z Pałacem Buckingham regularnie zapewniają, że monarcha czuje się dobrze, to jednak w mediach pojawiają się niepokojące doniesienia, że nowotwór króla Karola III jest nieuleczalny.