Elżbieta Starostecka to aktorka, która wystąpiła w wielu popularnych produkcjach. Sporą rozpoznawalność przyniosła jej rola Stefci Rudeckiej w "Trędowatej". Widzowie mogli oglądać ją także w "Lalce", "Promie", a w 2023 roku zagrała w filmie "Uwierz w Mikołaja". Aktorka rzadko pojawia się na salonach i raczej nie uczestnicy w większych wydarzeniach, jednak tym razem zrobiła wyjątek.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Socha została aktorką. "Nie byłam..."

Elżbieta Starostecka na salonach. Odebrała ważną nagrodę

Elżbieta Starostecka pojawiła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym BellaTOFIFEST w Toruniu. Gwiazda "Trędowatej" nie bez powodu przyjechała na to wydarzenie. Otrzymała Złotego Anioła dla Damy Polskiego Kina, czyli nagrodę przyznawaną wybitnym aktorkom. Zdjęcia Elżbiety Starosteckiej z festiwalu obiegły media i zachwyciły internautów. Trzeba przyznać, że mimo upływu lat aktorka wygląda fantastycznie. Na ściance zaprezentowała się we wzorzystej sukni, na którą zarzuciła marynarkę. Uwagę w jej stylizacji zwróciła także drobna biżuteria - perełkowy naszyjnik oraz kolczyki. Chcecie zobaczyć, jak wygląda 81-letnia Elżbieta Starostecka? Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie zdjęcia z Międzynarodowego Festiwalu Filmowyego BellaTOFIFEST w Toruniu.

galOtwórz galerię

Elżbieta Starostecka ma świetną pamięć. Tak o nią dba

W wywiadzie dla weekend.gazeta.pl Elżbieta Starostecka opowiedziała o swojej doskonałej pamięci. Zawdzięcza ją swojej pracy w branży filmowej. "Praca aktora, który gra w teatrze, filmie, telewizji, radiu i na estradzie, to nieustanny pośpiech, pełna mobilizacja fizyczna i umysłowa, skomplikowane zadania sprawnościowe i pamięciowe. Po paru latach kondycja przychodzi sama. Również ta pamięciowa. Był czas, kiedy miałam w głowie kilka dużych ról, zdarzało mi się zagrać w teatrze trzy spektakle tego samego dnia" - mówiła. A jak obecnie dba o pamięć? "Dziś na szczęście to szaleństwo jest już za mną, ale po problemach zdrowotnych gimnastykuję się, spaceruję, pamiętając o prostym kręgosłupie. A jeżeli chodzi o pamięć, sprawdziłam ją, przygotowując się do roli Eleonory [w filmie 'Uwierz w Mikołaja' - przyp.red.], i okazało się, że nadal działa" - skwitowała.