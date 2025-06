Edyta Górniak podzieliła się z fanami przemyśleniami na temat swojej sylwetki. Wokalistka przyznała, że nie jest zadowolona ze swojego wyglądu. - Wiecie, co mnie jeszcze wkurza? Że już chyba sprawdziłam wszystkie diety i byłam taka surowa, taka restrykcyjna dla siebie i nic to nie daje. Jestem gruba, we wszystkim wyglądam grubo i już nienawidzę patrzeć na siebie na ekranie. Nienawidzę - mówiła Edyta Górniak na InstaStories. Publikacja wokalistki spotkała się ze sporym odzewem. Głos zabrała m.in. Agata Młynarska.

REKLAMA

Zobacz wideo Górniak odwiedziła garderobę Dody. O tym rozmawiały

Agata Młynarska zareagowała na słowa Edyty Górniak. "Sama menopauza potrafi swoje zrobić"

Agata Młynarska opublikowała na swoim profilu post na Facebooku, w którym odniosła się do słów Edyty Górniak. "Bardzo poruszyły mnie słowa Edyty Górniak. Wypowiedziała to, co każda z nas przeżywa na widok zmian w swoim ciele. Jesteśmy przyzwyczajeni do swojego wizerunku z lat pierwszej młodości. A potem zdarza się, że nasz organizm zmienia swój wygląd, wbrew naszym oczekiwaniom i wysiłkom. Zwłaszcza dotyka to kobiet około 50-tki. Sama menopauza potrafi swoje zrobić. Ja nieoczekiwanie zmieniłam numer ubrania z 38 na 42" - czytamy.

Dziennikarka przyznała, że sama zmagała się z podobnymi odczuciami. "Przeżywałam podobne stany jak Edyta. Byłam załamana, zrozpaczona, sfrustrowana. Próbowałam różnych diet. Do tego stres w pracy, moje problemy ze zdrowiem, lata sterydoterapii, stres właściwie wszędzie. Pandemia, choroby, wojna. I to jest właśnie ten moment, żeby usłyszeć od innych- bądź spokojna. Masz prawo wyglądać inaczej" - dodała Młynarska.

Agata Młynarska zwróciła się do Edyty Górniak. "Jesteś wystarczająca"

Agata Młynarska postanowiła wesprzeć Górniak i skierowała do niej kilka zdań. "Edyto kochana, bądź spokojna. Jesteś wystarczająca. Mówiąc, że nienawidzisz swojego ciała, działasz autoagresywnie. Przechodziłam przez to. Chcę Ci powiedzieć, że niezależnie od tego ile kilogramów ważysz, twój talent i głos pozostają wartością ponad twoim wyglądem. Wspieram Cię, bądź spokojna i działaj w zgodzie ze swoim zdrowiem" - napisała. Zaznaczyła, że najważniejsze jest zdrowie i podziękowała wokalistce za otwartość. "Dziękuję Ci Edi, że powiedziałaś szczerze, co czujesz. To nie jest takie łatwe" - skwitowała.