W sobotę 28 czerwca ukazał się obszerny wywiad Macieja Peli z Żurnalistą, w którym ostro podsumował relację z (jeszcze) żoną Agnieszką Kaczorowską. Pela podkreślił, że w trakcie jej uczestnictwa w "Królowej przetrwania coś między nimi "prysło". Stwierdził, że Agnieszka mniej więcej w połowie wyjazdu podjęła decyzję o rozwodzie, po czym w rocznicę ich ślubu poleciała do Belgii, by spotkać się z tajemniczym mężczyzną poznanym na planie (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). Nie da się ukryć, że słowa tancerza zaskakują. Zapewne wielu zastanawia się, czy Kaczorowska odniesie się do wypowiedzi byłego partnera. Teraz, kilka dni po głośnym wywiadzie, gwiazda "Klanu" zamieściła na Instagramie wymowne nagranie. Takie ma zdanie na temat tego, co mogliśmy usłyszeć z ust Peli.

Agnieszka Kaczorowska zareagowała na wywiad Macieja Peli. Wrzuciła fragment wywiadu u Kuby Wojewódzkiego

Choć Agnieszka Kaczorowska nie wypowiedziała się otwarcie na temat słów (jeszcze) męża, to na jej InstaStories pojawił się fragment wywiadu u Kuby Wojewódzkiego, którego udzieliła na krótko po decyzji o rozstaniu. "Wiele miesięcy temu u Kuby Wojewódzkiego. Kropka" - podpisała urywek programu.

Kuba, ja nigdy nie powiem na Maćka ani jednego złego słowa, ponieważ jest ojcem moich dzieci. I to jest tak, że jeśli mówimy coś złego na drugiego rodzica, to tak jakbyśmy trochę mówili coś złego na temat dzieci, bo one są zawsze 50 proc. mnie i 50 proc. Maćka, i zawsze tak będzie

- powiedziała Agnieszka Kaczorowska na nagraniu.

Maciej Pela straci na publicznych wywodach o Agnieszce Kaczorowskiej?

Po głośnym wywiadzie Macieja Peli na temat Agnieszki Kaczorowskiej media zaczęły spekulować, czy może to zaszkodzić jej wizerunkowi. Ekspertki od PR, Marta Rodzik i Żaneta Kurczyńska, w rozmowie z Plotkiem stwierdziły, że najprawdopodobniej nie. Zdaniem Rodzik, Kaczorowska ma silną markę osobistą i konsekwentnie unika publicznego komentowania sprawy, co buduje jej profesjonalny wizerunek. Kurczyńska z kolei zauważyła, że to Pela może stracić na tej medialnej ofensywie - zamiast wzbudzać empatię, budzi znużenie odbiorców, którzy są zmęczeni publicznym praniem brudów. CZYTAJ CAŁOŚĆ: Medialna ofensywa Peli odbije się na Kaczorowskiej? Ekspertki ostrzegają: Efekt znużenia