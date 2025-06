Michał Wiśniewski końcem czerwca świętował hucznie 30-lecie istnienia Ich Troje. Z tej okazji w Operze Leśnej w Sopocie odbył się 28 czerwca jubileuszowy koncert grupy, podczas którego pojawiło się także wielu innych znanych artystów. Poruszenie wywołał przy tym jednak fakt, iż w jednym miejscu znalazły się trzy z pięciu żon Wiśniewskiego - obecna małżonka Pola Wiśniewska, Marta Mandaryna Wiśniewska oraz Dominika Tajner.

REKLAMA

Zobacz wideo Ania Świątczak o Michale Wiśniewskim. "Najpierw czuć jego perfumy, potem wchodzi on" [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Michał Wiśniewski obchodził jubileusz Ich Troje. W czasie wydarzenia doszło do niespodziewanego spotkania

Mandaryna pojawiła się na imprezie w Sopocie, gdyż podczas koncertu wystąpiła z piosenką "Ev'ry Night". Jak się okazało, w czasie próby na scenę wkroczył obecna żona Wiśniewskiego, która postanowiła przywitać się z dawną ukochaną męża. Na Instagramie Poli Wiśniewskiej mogliśmy zobaczyć filmiki, na którym panie przytulają się i wymieniają serdecznościami. Muzyk stał przy tym obok i obserwował interakcję kobiet. Przypomnijmy, że Mandaryna była drugą żoną Wiśniewskiego. Para rozstała się trzy lata po ślubie, w kwietniu 2006 roku. Doczekali się wspólnie dwójki dzieci - Fabienne i Xaviera.

Co ciekawe, Pola i Mandaryna nie były jedynymi ukochanymi Wiśniewskiego, które stawiły się na jubileuszu zespołu. Jak się okazało, na widowni obecna była również czwarta żona artysty Dominika Tajner. Celebrytka udostępniła w mediach społecznościowych relację z wydarzenia, na które przybyła wraz z narzeczonym.

Michał Wiśniewski spotkał się niedawno z Mandaryną. Internauci nie mieli złudzeń

W połowie czerwca trwały już przygotowania do jubileuszowego koncertu Ich Troje. 19 czerwca na Instagramie zespołu pojawiło się zaskakujące nagranie, na którym mogliśmy zobaczyć Wiśniewskiego witającego się z Mandaryną. Piosenkarka stawiła się wtedy na próbie i weszła do garderoby gwiazd, gdzie siedzieli jej były mąż oraz Jacek Łągwa. Marta przytuliła wtedy i pocałowała w policzek Wiśniewskiego oraz podobnie uścisnęła drugiego muzyka. Filmik mocno zaskoczył internautów, którzy ruszyli do sekcji komentarzy, by podzielić się swoim zdaniem na jego temat. Ich wpisy znajdziecie w artykule: "Wiśniewski spotkał się z Mandaryną po długim czasie. Gest muzyka wywołał burzę".