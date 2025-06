Za nami wybory Miss Polski 2025. 29 czerwca odbyła się 36. edycja konkursu. W tegorocznym finale o koronę walczyły 24 kandydatki. Ostatecznie konkurs zwyciężyła reprezentantka województwa lubuskiego, Oliwia Mikulska i to ona została koronowana na Miss Polski 2025. Tuż po zakończeniu wydarzenia widzowie przekazali swoje opinie w mediach społecznościowych. Zrobiło się gorąco.

Miss Polski 2025. Głosy krytyki po przekazaniu korony. To pisali internauci

Internauci już na samym początku wydarzenia Miss Polski 2025 zabrali głos w mediach społecznościowych. Zwrócili się do jurorów. "Proszę tylko, aby jury nie popełniało tych błędów, jak to miało miejsce w poprzednich edycjach", "Zgadzam się, Sprawiedliwy wybór, liczy się piękno, inteligencja, wdzięk i charakter" - pisali na Facebooku. Po ogłoszeniu werdyktu w sieci również pojawiło się mnóstwo różnych opinii. Oprócz gratulacji dla Oliwii, pojawiły się słowa krytyki. Nie każdy był zachwycony. Jak wiadomo, widzowie mieli różne preferencje. W komentarzach rozpętała się burza. Niektórzy sugerowali, że to fani powinni głosować. "W takich konkursach powinni głosować widzowie...", "To jest jakieś nieporozumienie", "To chyba jakaś pomyłka z tym wyborem", "Słabo" - czytamy.

Miss Polski 2025. Tak wyglądało całe wydarzenie

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 20:00. Na scenie w Nowym Sączu wystąpili m.in. Roksana Węgiel i Kuba Szmajkowski. W drugiej części fani mogli już poznać finałową dziesiątkę uczestniczek. Były to: Ewa Bochenko (mazowieckie), Nikola Wrona (podkarpackie), Kamila Laskowska (pomorskie), Julia Uchrońska (mazowieckie), Sara Stempka (śląskie), Oliwia Mikulska (lubuskie), Oliwia Kondracka (podlasie), Natalia Zochniak (zachodniopomorskie), Julia Antoszkiewicz (warmińsko-mazurskie) i Julia Czesak (małopolskie). Panie zaprezentowały się m.in. w stylizacjach ślubnych. Widzowie mogli również oglądać, jak wyglądały przygotowania kandydatek do konkursu. Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Widzowie nie są zachwyceni występem Roxie Węgiel na Miss Polski. "Jak ona miauczy"