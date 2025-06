Dominika Chorosińska jest jedną z bardziej aktywnych w mediach społecznościowych gwiazd. Polityczka chętnie publikuje treści związane z działalnością zawodową, jak i życiem codziennym. Z końcem czerwca posłanka stawiła się na VII Kongresie Prawa i Sprawiedliwości, skąd chętniej relacjonowała całe wydarzenie. Na jej profilach pojawiły się zdjęcia z różnymi politykami, co wzbudziło niemałe poruszenie w komentarzach.

REKLAMA

Zobacz wideo Lider PiS-u na wszelką krytykę: fake newsy!

Dominika Chorosińska zapozowała z Jarosławem Kaczyńskim. W komentarzach wrze

Pośród fotografii zamieszczonych przez Chorosińską z kongresu PiS znalazł się m.in. kadr z nikim innym, a prezesem partii - Jarosławem Kaczyńskim. "Prezes PiS! #ZawszeZaPolską" - opisała zdjęcie posłanka, prędko zgarniając pod nim ponad tysiąc polubień. Na fotografii widzimy uśmiechniętą Chorosińską, która pozuje z Kaczyńskim do selfie. Na twarzy prezesa również można dostrzec subtelny uśmiech. Kadr wywołał niemałe poruszenie w komentarzach, których dzień po publikacji było już prawie 400.

Wpisy te były zarówno pozytywne: "Najlepszy polityk. Panie prezesie zdrowia życzymy panu", "Pozdrawiam p. prezesa i p. Dominikę", "Bardzo dobry człowiek. Inny już by miał dość, ale prezes wie co to jest służba dla kraju, ludzi i partii. Oby Bóg dał w zdrowiu długie życie", jak i dość negatywne: "Śmiechu warte (...) Obraz nędzy i rozpaczy PiS dno", "Ile złego zrobił nam Polakom", "Nieszczęścia chodzą parami".

Dominika Chorosińska z Jarosławem KaczyńskimOtwórz galerię

Inne zdjęcia Dominiki Chorosińskiej również zaskoczyły internautów. Pojawiły się na nich znane twarze

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy wpis w mediach społecznościowych Chorosińskiej wywołuje poruszenie. Stało się tak również przy okazji Dnia Ojca, gdy posłanka zamieściła w sieci fotografię z mężem i synem, a krótko potem opublikowała też zdjęcia innych polityków. Chorosińska postanowiła świętować ten dzień, podkreślając rolę ojca w życiu za sprawą wpisów na temat Mateusza Morawieckiego oraz Karola Nawrockiego. Internauci także wtedy zabrali głos w komentarzach. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Chorosińska świętowała Dzień Ojca. Nagle zaczęła udostępniać zdjęcia polityków".