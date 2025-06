Barack Obama przez dwie kadencje w latach 2009-2017 był prezydentem Stanów Zjednoczonych. Do dziś jego głos jest niezwykle ceniony w świecie. Polityk spotkał się z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską. Para nie kryła, że było to dla nich niezwykle ważne doświadczenie. W najnowszym wywiadzie wyjawili, o czym rozmawiali z Obamą i jaki w rzeczywistości jest jeden z liderów demokratycznego świata. Można się zdziwić.

Omenaa Mensah poruszona spotkaniem z Barackiem Obamą. Nie mogła przez nie spać

Celebrytka pochwaliła się w sieci zdjęciami ze spotkania z byłym prezydentem USA. Podkreśliła znaczenie tego wydarzenia. W rozmowie z wirtualnemedia.pl Mensah nie ukrywała, że było to dla niej stresujące. "Ja przez kilka miesięcy nie spałam, schudłam parę kilogramów. To nie jest kolejne zwykłe spotkanie biznesowe. Zastanawiałam się, czy o co go zapytać, jak się zachować itd. Rafał nawet nie wiedział, czy powinien na nim być, ale ostatecznie pojawił się i mnie wspierał" - przyznała. "Kochanie, bądźmy szczerzy, tak się stresowałaś, że ostatnie dwa tygodnie miałaś bezsenne noce" - uzupełnił jej słowa Brzoska.

Omenaa zaznaczyła, że "nie ma na świecie osoby, z którą spotkanie tyle by dla mnie znaczyło". Wspomniała, że gdy w 2008 roku wybrano Obamę na prezydenta, jej tata, który nigdy nie płakał, uronił łzy. "To dla mnie piękna klamra tych 11 lat działalności filantropijnej. W 2014 roku podczas pierwszej podróży do Ghany byłam w dawnym afrykańskim więzieniu dla niewolników transportowanych do Ameryki w XVII i XVII w. i była tam tabliczka upamiętniająca wizytę Baracka i Michelle. Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z tego, jak wielkim symbolem dla czarnoskórych było to, że jeden z nich został prezydentem USA" - mówiła celebrytka.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska ujawniają, jaki jest Barack Obama!

Jak wyjawili małżonkowie, podczas rozmowy to nie oni zadawali pytania. "Wiedział, co ja robię, gdyż jako fundacja pracowaliśmy z jego fundacją od ponad roku, ale Rafał i jego biznes był dla niego zagadką. Pytał o bardzo wiele rzeczy, miał świetny briefing o mnie i mojej fundacji i nas, jako ludziach. I był tym żywo zainteresowany. To odwrócenie ról było najciekawsze i najbardziej zaskakujące. Interesowały go chociażby takie rzeczy, jak to… w jakich okolicznościach się poznaliśmy" - wyjawiła filantropka. Brzoska wyznał, że polityk dopytywał o szczegóły - nie zadowolił się ogólnikami. "Pytał: 'no ale co zrobiłeś, jak ją zobaczyłeś, pomogłeś dlatego, że chciałeś pomóc w filantropii, czy dlatego, że wpadła ci w oko, jak wyglądała pierwsza randka, kto ją pierwszy zaproponował, gdzie poszliście na kolację i co było dalej…'" - opowiadał biznesmen.

Okazuje się, że Obama był "bardzo naturalny". Na dodatek "ma dobry dowcip" i dystans do siebie. "Sporo opowiadał o swojej rodzinie i Polsce. Był u nas czwarty raz i podkreślił, jak bardzo się rozwijamy jako kraj i naród. Wiesz, że na tym topowym politycznym poziomie nie widać tego, na co my tak często tu w Polsce narzekamy. Dla nich niewiarygodne jest to, jak Polska się zmieniła i stała liderem regionu" - mówił Brzoska. "Był bardzo otwarty, dziękował za to, że swoimi działaniami charytatywnymi walczymy o to samo. Wyobraź sobie, jak taka kobieta jak ja, może się czuć, jak ktoś tak ważny na świecie przychodzi i mówi coś takiego?" - stwierdziła Mensah.