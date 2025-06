Smaszcz zaskakuje wszystkich. Chce pojawiać się na ślubie Kurzopków

Choć przez ostatnie miesiące wydawało się, że Paulina Smaszcz nie zamierza odpuszczać Maciejowi Kurzajewskiemu i Katarzynie Cichopek, to teraz sytuacja wydaje się ulegać zmianie. W najnowszym wywiadzie "kobieta petarda" odsłoniła swoją zaskakująco pogodną stronę i uraczyła wszystkich wyznaniem, którego nikt się nie spodziewał.

REKLAMA

Zobacz wideo Serowska o stosunku do Smaszcz. Zapytaliśmy ją o dramę z Kurzajewskim

Paulina Smaszcz zaskakuje podejściem do planowanego ślubu Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. Padły zaskakujące słowa

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek przygotowują się do kolejnego wielkiego kroku w swoim życiu. Po zaręczynach coraz więcej mówi się o nadchodzącym ślubie zakochanych. W tle tych przygotowań nieustannie przewija się postać Pauliny Smaszcz, która dotąd regularnie w niezbyt pochlebnych słowach komentowała ich relację. Tym bardziej zaskakuje ton Smaszcz w niedawnej rozmowie z serwisem Party. Celebrytka zapytana o ewentualny udział w ceremonii, odparła, że... byłaby w stanie przyjąć rolę świadkowej, gdyby tylko para ją o to poprosiła. - Życzę im jak najlepiej. Ja nawet mogłabym zostać świadkiem na ich ślubie, gdyby mnie poprosili. Naprawdę życzę im, żeby było im jak najlepiej. Uważam, że jak mojemu byłemu mężowi będzie dobrze, to będzie też dobrze moim dzieciom. Ja chcę, żeby oni mieli dobre kontakty z ojcem - wyjawiła zaskakując wszystkich Smaszcz.

Paulina Smaszcz opowiedziała o swojej formie. Nie tylko nią przyciąga uwagę fanów

Paulina Smaszcz może się pochwalić ponad 133 tysiącami obserwatorów na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się zarówno codziennością, jak i zawodowymi aktywnościami. Niedawno gwiazda ujawniła, co stoi za jej świetną formą. "Wzięłam się bardzo mocno za siebie w kontekście zdrowotnym, bo ostatnio nie było już najlepiej. I zobaczcie, mam dietę. Na razie 1500 kcal, ale pewnie zwiększymy do 2000, bo zaczynam też metamorfozę Hollywood" - wyznała. Smaszcz przyciąga uwagę nie tylko formą, lecz także modowym wyczuciem - w jednej z niedawnych publikacji zaprezentowała stylizację z elementami od Dolce&Gabbana i Balenciagi. Trzeba przyznać, że kreacje gwiazdy również robią wrażenie.