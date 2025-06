Już od jakiegoś czasu w mediach krążyły plotki, że Katarzyna Bosacka planuje kameralny ślub ze swoim nowym partnerem. Mówiono o intymnej ceremonii z dala od paparazzi, skupionej na bliskich i rodzinnej atmosferze. 28 czerwca najprawdopodobniej para stanęła na ślubnym kobiercu i w mediach pojawiły się pierwsze zdjęcia z uroczystości. Katarzyna Bosacka pojawiła się u boku swojego ukochanego w kobaltowej sukni. Już wiadomo, jaką kreację wybrała na swoje wesele.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamińska-Radomska jasno o tym, ile dać w kopercie weselnej. Chodzi o jedną kwestię

Katarzyna Bosacka w czerwonej sukni na swoim weselu. Są zdjęcia!

Katarzyna Bosacka ma za sobą bardzo trudne rozstanie, bo została zdradzona przez partnera, z którym założyła rodzinę i spędziła 26 lat wspólnego życia. Dziennikarka przyznała, że w konsekwencji ogromnego stresu schudła 17 kilogramów i musiała wspierać się pomocą psychiatryczną. Bosacka jest także najlepszym dowodem na to, że nawet po najtrudniejszym rozstaniu można znowu znaleźć miłość. Dziennikarka jest szczęśliwa u boku swojego nowego partnera.

Już 28 czerwca na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zdjęcia ze ślubu. Więcej zobaczysz tutaj. Tym razem mogliśmy podejrzeć, jak Bosacka spędziła wesele. Na tę okazję wybrała długą krwistoczerwoną czerwoną lnianą sukienkę bez ramion. Całość dopełniła srebrnymi sandałkami i delikatną biżuterią. Zdjęcia z wesela dziennikarki mogliśmy podejrzeć za pośrednictwem kont jej przyjaciół. Widać, że zarówno para, jak i goście bawili się znakomicie, a imprezę zorganizowano w luźnej i komfortowej atmosferze. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Katarzyna Bosacka opowiedziała o nowym projekcie. "Wijemy sobie gniazdko"

Katarzyna Bosacka długo unikała w mediach wypowiadania się na temat swojego nowego partnera, ale w końcu zrobiła wyjątek. Dziennikarka w jednym z wywiadów wyjawiła, co ją urzekło w jej drugiej połówce. "Mam bardzo ciepłego, kochanego, czułego, miłego partnera Tomasza, którego serdecznie pozdrawiam. Jest dobrze" - zapewniała w Świecie Gwiazd. Para zdecydowała się kupić razem działkę pod miastem. "Kupiliśmy pod Warszawą koło Mszczonowa działkę, na 3300 metrów kwadratowych i tam jest też dom. Będziemy to mocno zmieniać. Powstanie może projekt internetowy albo telewizyjny o tym, jak to gniazdko sobie wijemy, bo tam jest bardzo dużo do zrobienia" - dodała.